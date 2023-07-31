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"Круизные протесты": Задержанных стало больше, лайнер с россиянами больше не будет заходить в Батуми

Понедельник, 31 июля 2023, 15:34
Круизные протесты: Задержанных стало больше, лайнер с россиянами больше не будет заходить в Батуми
Фото: Batumelebi.ge

"Круизные протесты в Батуми": Задержанных стало больше, лайнер с россиянами больше не будет заплывать

Скандальный круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами больше не будет заходить в грузинский порт Батуми, где его дважды встретили протестами.

Источники: "Европейская правда"; российское издание РБК, которое ссылается на пресс-службу Miray Cruises - компании, которая проводит круизы на этом судне

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В компании утверждают, что дальнейших рейсов не будет, поскольку их якобы планировали осуществить всего два.

"Сначала турецкий оператор анонсировал два круиза с заходом в Батуми с отправлениями 22 июля и 29 июля. После окончания продаж круизов с отправлениями 22 и 29 числа продажи на круизы с заходом в Батуми закончились. Программу мы выполнили в полном объеме", – отметили в пресс-службе.

 
ФОТО: Batumelebi.ge

Тем временем на акциях протеста в Батуми, которые проходят в понедельник против прибытия лайнера с российскими туристами, стало больше задержанных.

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По данным МВД Грузии, правоохранители задержали уже 23 человека по статьям 166 (мелкое хулиганство) и 173 (неповиновение и оскорбление сотрудника правоохранительных органов) Кодекса административных правонарушений, сообщает "Грузия Online".

Лайнер Astoria Grande во второй раз прибыл в Батуми утром в понедельник, 31 июля. Из-за прибытия корабля на акцию протеста в батумском порту собрались студенты, оппозиционеры и общественные активисты.

На вечер понедельника также была анонсирована акция протеста возле парламента Грузии в Тбилиси.

Кроме российских туристов на борту лайнера в Батуми прибыли российские артисты, которые активно поддерживают войну против Украины и режим президента РФ Владимира Путина.

Читайте также колонку на сайте "ЕП" о том, как Тбилиси уничтожает стратегическое партнерство с Киевом, возобновляя авиарейсы с РФ.

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