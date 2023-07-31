Росіяни намагаються збільшити виробництво ракет – ГУР

Росія постійно поповнює запаси ракет для атак по Україні, але виробництво не є швидким.

Джерело: представник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Окрім залишків ракет, власне налагоджено виробництво і вони працюють над тим, щоб намагатися його збільшувати, але якщо говорити про "Іскандери", то це значно менші обсяги виробництва, аніж тих самих "Калібрів"

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І фактично все, що зараз виробляється, одразу ж і випускається російськими терористами по Україні. Після певних пауз, які потрібні для накопичення і підготовки до наступних терористичних (ракетних) ударів.

Деталі: За словами Юсова, протягом місяця росіянам вдається виготовляти десятки "Калібрів", а от щодо "Іскандерів" та "Кинджалів" значно менші показники – одиниці.