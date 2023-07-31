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Россияне пытаются увеличить производство ракет – ГУР

Валентина РоманенкоПонедельник, 31 июля 2023, 15:59
Россияне пытаются увеличить производство ракет – ГУР
иллюстрация Getty Images

Россия постоянно пополняет запасы ракет для атак по Украине, но производство не является быстрым.

Источник: представитель ГУР Андрей Юсов в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Кроме остатков ракет, собственно налажено производство и они работают над тем, чтобы пытаться его увеличивать, но если говорить об "Искандерах", то это значительно меньшие объемы производства, чем тех же "Калибров".

И фактически все, что сейчас производится, сразу же и выпускается российскими террористами по Украине. После определенных пауз, которые нужны для накопления и подготовки к следующим террористическим (ракетным) ударам.

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Детали: По словам Юсова, в течение месяца россиянам удается изготавливать десятки "Калибров", а вот по "Искандерам" и "Кинжалам" показатели значительно меньше - единицы.

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Темы: Росcиявойнаракетный ударразведка
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