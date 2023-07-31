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Троє шахтарів загинули на Донеччині в результаті викиду вугілля та газу

Олександр ШумілінПонеділок, 31 липня 2023, 16:41
Троє шахтарів загинули на Донеччині в результаті викиду вугілля та газу
ПраАТ "Шахтоуправління "Покровське". Фото: GMK.center

Увечері 30 липня на ПраАТ "Шахтоуправління "Покровське" на Донеччині стався раптовий викид вугілля та газу, в результаті чого загинули троє працівників.  

Джерело: повідомлення Міненерго  

Дослівно: "Увечері 30 липня на ПраАТ "Шахтоуправління "Покровське" стався раптовий викид вугілля та газу, під час якого зникли без вісті троє працівників, які працювали на шахті.

За кілька годин під час аварійно - рятувальних робіт шахтарів було знайдено. На жаль, усі загинули.

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Це машиніст гірничих виїмкових машин Харін Віталій Миколайович, прохідники Федоренко Артем Олегович та Ночка Євген Володимирович".

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Теми: Донецька областьШахтар
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