Трое шахтеров погибли в Донецкой области в результате выброса угля и газа
Понедельник, 31 июля 2023, 16:41
Вечером 30 июля на ПраАТ "Шахтоуправление "Покровское" в Донецкой области произошел внезапный выброс угля и газа, в результате чего погибли трое работников.
Источник: сообщение Минэнерго
Дословно: "Вечером 30 июля на ПраАТ "Шахтоуправление "Покровское" произошел внезапный выброс угля и газа, во время которого пропали без вести трое работников, работавших на шахте.
Через несколько часов во время аварийно - спасательных работ шахтеры были найдены. К сожалению, все погибли.
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Это машинист горных выемочных машин Харин Виталий Николаевич, проходчики Федоренко Артем Олегович и Ночка Евгений Владимирович".
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