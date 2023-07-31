Трое шахтеров погибли в Донецкой области в результате выброса угля и газа

Вечером 30 июля на ПраАТ "Шахтоуправление "Покровское" в Донецкой области произошел внезапный выброс угля и газа, в результате чего погибли трое работников.

Источник: сообщение Минэнерго

Дословно: "Вечером 30 июля на ПраАТ "Шахтоуправление "Покровское" произошел внезапный выброс угля и газа, во время которого пропали без вести трое работников, работавших на шахте.

Через несколько часов во время аварийно - спасательных работ шахтеры были найдены. К сожалению, все погибли.

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Это машинист горных выемочных машин Харин Виталий Николаевич, проходчики Федоренко Артем Олегович и Ночка Евгений Владимирович".