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Удар по Херсону: кількість поранених зросла до 10 людей, серед яких одна дитина

Станіслав ПогоріловПонеділок, 31 липня 2023, 16:50
Удар по Херсону: кількість поранених зросла до 10 людей, серед яких одна дитина
Фото: пресслужба Херсонської облпрокуратури

Після масованого удару росіян по Херсону вдень 31 липня кількість поранених громадян зросла до 10 людей, серед яких одна неповнолітня дитина.

Джерело: пресслужба Херсонської облпрокуратури

Дослівно: "Станом на 15.30 внаслідок обстрілів обласного центру травмовано щонайменше 10 цивільних осіб".

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Деталі: Повідомляється, що серед поранених четверо волонтерів та неповнолітній хлопчик. Дані уточнюються.

У прокуратурі уточнили, що вранці окупанти вдарили по середмістю обласного центру, унаслідок цього загинув працівник комунального підприємства, ще четверо його колег дістали поранення.

Близько 11:00 росіяни знову обстріляли житловий мікрорайон міста Херсона. Множинні осколкові поранення несумісні із життям отримав 65-річний чоловік, який у момент обстрілу рухався автівкою по одній із вулиць.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Перед цим очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що російська армія вдарила по херсонському мікрорайону Корабел, є загиблий.

Теми: Херсонобстрілжертвивійна
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