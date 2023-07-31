Удар по Херсону: кількість поранених зросла до 10 людей, серед яких одна дитина
Після масованого удару росіян по Херсону вдень 31 липня кількість поранених громадян зросла до 10 людей, серед яких одна неповнолітня дитина.
Джерело: пресслужба Херсонської облпрокуратури
Дослівно: "Станом на 15.30 внаслідок обстрілів обласного центру травмовано щонайменше 10 цивільних осіб".
Деталі: Повідомляється, що серед поранених четверо волонтерів та неповнолітній хлопчик. Дані уточнюються.
У прокуратурі уточнили, що вранці окупанти вдарили по середмістю обласного центру, унаслідок цього загинув працівник комунального підприємства, ще четверо його колег дістали поранення.
Близько 11:00 росіяни знову обстріляли житловий мікрорайон міста Херсона. Множинні осколкові поранення несумісні із життям отримав 65-річний чоловік, який у момент обстрілу рухався автівкою по одній із вулиць.
Що було раніше: Перед цим очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що російська армія вдарила по херсонському мікрорайону Корабел, є загиблий.