Удар по Херсону: количество раненых выросло до 10 человек, среди которых один ребенок

После массированного удара россиян по Херсону днем 31 июля количество раненых граждан выросло до 10 человек, среди которых один несовершеннолетний ребенок.

Источник: пресс-служба Херсонской облпрокуратуры

Дословно: "По состоянию на 15.30 в результате обстрелов областного центра травмированы по меньшей мере 10 гражданских лиц".

Детали: Сообщается, что среди раненых четверо волонтеров и несовершеннолетний мальчик. Данные уточняются.

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В прокуратуре уточнили, что утром оккупанты ударили по центру областного центра, в результате погиб работник коммунального предприятия, еще четверо его коллег получили ранения.

Около 11:00 россияне снова обстреляли жилой микрорайон Херсона. Множественные осколочные ранения несовместимы с жизнью получил 65-летний мужчина, который в момент обстрела двигался на автомобиле по одной из улиц.

Что предшествовало: Перед этим глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщал, что российская армия ударила по херсонскому микрорайону Корабел, есть погибший.