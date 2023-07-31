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Удар по Херсону: количество раненых выросло до 10 человек, среди которых один ребенок

Станислав ПогориловПонедельник, 31 июля 2023, 16:50
Удар по Херсону: количество раненых выросло до 10 человек, среди которых один ребенок
Фото: пресс-служба Херсонской облапрокуратуры

После массированного удара россиян по Херсону днем 31 июля количество раненых граждан выросло до 10 человек, среди которых один несовершеннолетний ребенок.

Источник: пресс-служба Херсонской облпрокуратуры

Дословно: "По состоянию на 15.30 в результате обстрелов областного центра травмированы по меньшей мере 10 гражданских лиц".

Детали: Сообщается, что среди раненых четверо волонтеров и несовершеннолетний мальчик. Данные уточняются.

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В прокуратуре уточнили, что утром оккупанты ударили по центру областного центра, в результате погиб работник коммунального предприятия, еще четверо его коллег получили ранения.

Около 11:00 россияне снова обстреляли жилой микрорайон Херсона. Множественные осколочные ранения несовместимы с жизнью получил 65-летний мужчина, который в момент обстрела двигался на автомобиле по одной из улиц.

Что предшествовало: Перед этим глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщал, что российская армия ударила по херсонскому микрорайону Корабел, есть погибший.

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Темы: Херсонобстрелжертвывойна
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