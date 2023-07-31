Хорватія допоможе вивозити українське зерно через свої порти

Україна та Хорватія домовились про експорт українського зерна, ускладнений після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на заяву голови МЗС України Дмитра Кулеби

Деталі: Такої домовленості вдалося досягнули під час візиту хорватського міністра закордонних справ Гордана Грлича-Радмана.

Очільники обох зовнішньополітичних відомств провели переговори щодо військової підтримки, допомоги в експорті зерна, а також реалізації української "формули миру".

"Ми домовилися про можливість використання хорватських портів на Дунаї та в Адріатичному морі задля транспортування українського зерна. Зараз ми будемо працювати над тим, щоб прокласти якомога ефективніші маршрути до цих портів та максимально скористатися цією можливістю", – оголосив Кулеба.

"Кожен внесок у розблокування експорту, кожні відкриті двері – це справжній, дієвий внесок у продовольчу безпеку світу. Дякую Хорватії за конструктивну допомогу", – додав український міністр.

Також голова МЗС України подякував уряду Хорватії та особисто премʼєр-міністру Андрею Пленковичу за підтримку України на шляху до ЄС і НАТО. Він також привітав нещодавнє рішення парламенту Хорватії визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Нагадаємо, раніше питання транзиту українського зерна через порти обговорювали також Греція та Болгарія.

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ. Крім того, Москва почала масовані обстріли портової інфраструктури Одеси та дунайських портів.

У Білому домі раніше говорили, що зерно з України тепер, найімовірніше, вивозитимуть сухопутними шляхами, додавши, що "ми це вже робили, зокрема і до зернової угоди".