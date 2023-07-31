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Хорватія допоможе вивозити українське зерно через свої порти

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 31 липня 2023, 17:04

Україна та Хорватія домовились про експорт українського зерна, ускладнений після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на заяву голови МЗС України Дмитра Кулеби

Деталі: Такої домовленості вдалося досягнули під час візиту хорватського міністра закордонних справ Гордана Грлича-Радмана.

Очільники обох зовнішньополітичних відомств провели переговори щодо військової підтримки, допомоги в експорті зерна, а також реалізації української "формули миру".

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"Ми домовилися про можливість використання хорватських портів на Дунаї та в Адріатичному морі задля транспортування українського зерна. Зараз ми будемо працювати над тим, щоб прокласти якомога ефективніші маршрути до цих портів та максимально скористатися цією можливістю", – оголосив Кулеба.

"Кожен внесок у розблокування експорту, кожні відкриті двері – це справжній, дієвий внесок у продовольчу безпеку світу. Дякую Хорватії за конструктивну допомогу", – додав український міністр.

Також голова МЗС України подякував уряду Хорватії та особисто премʼєр-міністру Андрею Пленковичу за підтримку України на шляху до ЄС і НАТО. Він також привітав нещодавнє рішення парламенту Хорватії визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, раніше питання транзиту українського зерна через порти обговорювали також Греція та Болгарія.

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ. Крім того, Москва почала масовані обстріли портової інфраструктури Одеси та дунайських портів.

У Білому домі раніше говорили, що зерно з України тепер, найімовірніше, вивозитимуть сухопутними шляхами, додавши, що "ми це вже робили, зокрема і до зернової угоди".

Теми: Хорватіязерно
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