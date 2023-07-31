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Хорватия поможет вывозить украинское зерно через свои порты

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 31 июля 2023, 17:04

Украина и Хорватия договорились об экспорте украинского зерна, осложненном после выхода России из Черноморской зерновой инициативы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы

Детали: Такой договоренности удалось достичь во время визита хорватского министра иностранных дел Гордана Грлича-Радмана.

"Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Сейчас мы будем работать над тем, чтобы проложить как можно более эффективные маршруты к этим портам и максимально воспользоваться этой возможностью", – объявил Кулеба.

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"Каждый вклад в разблокирование экспорта, каждые открытые двери – это настоящий, действенный вклад в продовольственную безопасность мира. Спасибо Хорватии за конструктивную помощь", – добавил украинский министр.

Также глава МИД Украины поблагодарил правительство Хорватии и лично премьер-министра Андрея Пленковича за поддержку Украины на пути в ЕС и НАТО. Он также приветствовал недавнее решение парламента Хорватии признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Напомним, ранее вопрос транзита украинского зерна через порты обсуждали также Греция и Болгария.

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Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зернового соглашения" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ. Кроме того, Москва начала массированные обстрелы портовой инфраструктуры Одессы и дунайских портов.

В Белом доме ранее говорили, что зерно из Украины теперь, скорее всего, будут вывозить сухопутными путями, добавив, что "мы это уже делали, в том числе и до зерновой сделки".

Темы: Хорватиязерно
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