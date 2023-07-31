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Зеленський: У Путіна нема сил захопити українські порти, ми просто потопимо їхні кораблі

Олександр ШумілінПонеділок, 31 липня 2023, 18:01
Зеленський: У Путіна нема сил захопити українські порти, ми просто потопимо їхні кораблі
Фото: ОП

У Росії зараз немає спроможності окупувати українські порти, тому усі удари по них є абсолютно терористичними.

Джерело: інтерв’ю Зеленського бразильському мовнику Globo

Пряма мова: "Чи це адекватно, що людина стріляє по портах? Давайте просто поговоримо про це. Він (Путін – ред.) не може окупувати ці порти. Тобто це не воєнні дії. Це навіть не про війну. Тобто він не може висадитися в нас в портах. Неможливо. У нього немає спроможності. Ми просто потопимо весь його флот, якщо він підійде до нас близько. І він це прекрасно знає і орієнтується".

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"Тобто це не військова ціль. Він стріляє по Одесі, по портах і по історичному центру… І тут ви повинні відповісти собі на запитання "для чого?". Це не про зерно. (Це – ред.) тероризм, терористичний акт, тероризувати населення...".

Деталі: Зеленський наголосив, що Путін неадекватна людина і велика частина світу також рухається до цього розуміння.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ.
  • Відразу після цього РФ посилила удари по українській портовій та зерновій інфраструктурі. 

Теми: ПутінЗеленськийпорти
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