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Зеленский: У Путина нет сил захватить украинские порты, мы просто потопим их корабли

Александр ШумилинПонедельник, 31 июля 2023, 18:01
Зеленский: У Путина нет сил захватить украинские порты, мы просто потопим их корабли
Фото: ОП

У России сейчас нет возможности оккупировать украинские порты, поэтому все удары по ним являются абсолютно террористическими.

Источник: интервью Зеленского бразильскому журналисту

Прямая речь: "Адекватно ли это, что человек стреляет по портам? Давайте просто поговорим об этом. Он (Путин - ред.) не может оккупировать эти порты. То есть это не военные действия. Это даже не о войне. То есть он не может высадиться у нас в портах. Невозможно. У него нет возможности. Мы просто потопим весь его флот, если он подойдет к нам близко. И он это прекрасно знает и ориентируется".

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"То есть это не военная цель. Он стреляет по Одессе, по портам и по историческому центру... И тут вы должны ответить себе на вопрос "для чего?". Это не про зерно (это - ред.) терроризм, террористический акт, терроризировать население..."

Детали: Зеленский отметил, что Путин неадекватный человек и большая часть мира также движется к пониманию этого.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.
  • Сразу после этого РФ усилила удары по украинской портовой и зерновой инфраструктуре.

Темы: ПутинЗеленскийпорты
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