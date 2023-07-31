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Молдова схвалила будівництво мосту до України через Дністер

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 31 липня 2023, 18:07
Молдова схвалила будівництво мосту до України через Дністер
ПРАПОР МОЛДОВИ, ФОТО PIXABAY

Молдовський парламент у понеділок ратифікував міжурядову угоду України та Молдови про будівництво моста через Дністер, який з'єднає молдовське прикордонне село Косеуць і українське місто Ямпіль.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Деталі: Рішення про ратифікацію угоди про будівництво моста через Дністер підтримали 57 молдовських депутатів.

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Згідно з проєктом, уряд України профінансує технічне проєктування моста, включно з будівництвом, і будівництво необхідної інфраструктури на своїй території, а уряд Молдови – на своїй.

За інформацією Державної адміністрації доріг Молдови, довжина майбутнього моста становитиме 641 метр. На ньому буде дві смуги руху, дві смуги безпеки, дві велосипедні доріжки, дві пішохідні доріжки та естакада близько 667 метрів з українського боку.

Довжина опор у деяких частинах мосту сягатиме 40 метрів, а пропускна здатність становитиме п’ять тисяч автомобілів на добу.

ВІДЕО ДНЯ

Очікується, що міст здадуть в експлуатацію 2025 року.

Що цьому передувало:

  • У Києві раніше висловили сподівання, що міст стане ключовою ланкою транспортного коридору між Києвом та Кишиневом і відкриє для українських експортерів найкоротший шлях із центру України до країн Центральної та Південно-Східної Європи в обхід окупованого росіянами Придністров’я.

Теми: Молдовадорогибудівництво
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