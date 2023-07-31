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Молдова одобрила строительство моста в Украину через Днестр

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 31 июля 2023, 18:07
Молдова одобрила строительство моста в Украину через Днестр
ФЛАГ МОЛДОВЫ, ФОТО PIXABAY

Молдавский парламент в понедельник ратифицировал межправительственное соглашение Украины и Молдовы о строительстве моста через Днестр, который соединит молдавское приграничное село Косеуц и украинский город Ямполь.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker

Детали: Решение о ратификации соглашения о строительстве моста через Днестр поддержали 57 молдавских депутатов.

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Согласно проекту, правительство Украины профинансирует техническое проектирование моста, включая строительство, и строительство необходимой инфраструктуры на своей территории, а правительство Молдовы - на своей.

По информации Государственной администрации дорог Молдовы, длина будущего моста составит 641 метр. На нем будет две полосы движения, две полосы безопасности, две велосипедные дорожки, две пешеходные дорожки и эстакада около 667 метров с украинской стороны.

Длина опор в некоторых частях моста будет достигать 40 метров, а пропускная способность составит пять тысяч автомобилей в сутки.

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Ожидается, что мост сдадут в эксплуатацию в 2025 году.

Что этому предшествовало:

  • В Киеве ранее выразили надежду, что мост станет ключевым звеном транспортного коридора между Киевом и Кишиневом и откроет для украинских экспортеров кратчайший путь из центра Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы в обход оккупированного россиянами Приднестровья.

Темы: Молдовадорогистроительство
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