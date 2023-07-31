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На околицях Стамбула закрили пляж через 28 нерозірваних снарядів

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 31 липня 2023, 18:21

Пляж Софулар, що в околицях Стамбула, тимчасово закрили для туристів після того, як на узбережжі виявили майже три десятки нерозірваних артилерійських снарядів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на турецький телеканал A Haber

Деталі: Напередодні влада Стамбула отримала повідомлення про вибухонебезпечні предмети невідомого походження.

Пляж вирішили тимчасово закрити, оскільки погода спочатку не дозволяла дайверам ретельно перевірити узбережжя.

Станом на понеділок вдалося виявити 28 нерозірваних артилерійських снарядів, із них вісім уже дістали на поверхню. Снаряди перебували на глибині метр-півтора на відстані 10 метрів від берега.

 
ФОТО: A HABER

Підрозділ військово-морських сил Туреччини взяв вилучені об'єкти й підтвердив, що це справді артилерійські снаряди. Їх планують знешкодити в середу, 2 серпня.

Походження снарядів на узбережжі курортного району біля Стамбула поки не встановили.

Нагадаємо, протягом минулого року до узбережжя Румунії та Болгарії неодноразово виносило морські міни на тлі мінування Чорного моря через війну Росії, а на початку цього року – навіть ракетний двигун.

Теми: Туреччина
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