В окрестностях Стамбула закрыли пляж из-за 28 неразорвавшихся снарядов

Пляж Софулар, что в окрестностях Стамбула, временно закрыли для туристов после того, как на побережье обнаружили почти три десятка неразорвавшихся артиллерийских снарядов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на турецкий телеканал A Haber

Детали: Накануне власти Стамбула получили сообщение о взрывоопасных предметах неизвестного происхождения.

Пляж решили временно закрыть, поскольку погода сначала не позволяла дайверам тщательно проверить побережье.

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ФОТО: A HABER

По состоянию на понедельник удалось обнаружить 28 неразорвавшихся артиллерийских снарядов, из них восемь уже достали на поверхность. Снаряды находились на глубине метр-полтора на расстоянии 10 метров от берега.

Подразделение военно-морских сил Турции взяло изъятые объекты и подтвердило, что это действительно артиллерийские снаряды. Их планируют обезвредить в среду, 2 августа.

Происхождение снарядов на побережье курортного района возле Стамбула пока не установили.

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Напомним, в течение прошлого года к побережью Румынии и Болгарии неоднократно выносило морские мины на фоне минирования Черного моря из-за войны России, а в начале этого года – даже ракетный двигатель.