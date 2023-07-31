Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В ОП відкинули заяви з Варшави, що Україна недостатньо цінує підтримку

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 31 липня 2023, 19:43

В Офісі президента України назвали безпідставними заяви у Варшаві про те, що Київ нібито недостатньо цінує допомогу, надану Польщею.

Джерело: відповідний коментар опублікував заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга, Європейська правда

Деталі: Заява Сибіги з’явилася у відповідь на слова держсекретаря – керівника офісу з питань міжнародної політики в адміністрації президента Польщі Анджея Дуди Марчина Пшидача у контексті ситуації з блокуванням експорту українського збіжжя через Польщу.

Реклама:

В інтерв’ю польським ЗМІ Пшидач зауважив, що Україна отримала справді велику підтримку від Польщі і їй "варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років".

Пряма мова: "Категорично відкидаємо спроби окремих польських політиків навʼязати польському суспільству безпідставну думку нібито Україна не цінує допомогу від Польщі. Це, очевидно, гра на власні конʼюнктурні інтереси, яка не має нічого спільного з дійсністю. Маніпуляція. А реальність – це дружній і відкритий діалог Президентів України і Польщі, між якими присутній високий рівень взаєморозуміння і взаємної довіри".

Більше деталей: Він нагадав, що де-факто Україна щоденно віддячує Польщі та іншим союзникам тим, що українські військові продовжують тримати фронт. 

ВІДЕО ДНЯ

"Польська зброя в руках українських військових ефективно стримує російського агресора. І підтримка нас зброєю – це не благочинність, а інвестиції у власну безпеку Польщі. Саме українці сьогодні захищають цінності і безпеку нашого регіону і роблять це також в інтересах Польщі та всього вільного світу", – зазначив Сибіга, додавши, що це є "найвищим рівнем вдячності", який дивно не помічати.

Він нагадав також, що українці завдяки усій солідарній підтримці Польщі зараз вважають поляків чи не найближчим народом: "Коли Україна у війні, намагання "виторгувати" у неї ще щось більше – це рівнозначне віроломству, якому не повинно бути місця у наших взаєминах.

Всім відомо, в яких умовах працює сьогодні український фермер, наражаючи своє життя на замінованих полях та під ракетними обстрілами. За цих виняткових обставин наполягати, щоб Україна, у рамках своєї вдячності Польщі, змирилася із закриттям кордонів для українських сільськогосподарських продуктів – рівнозначне змушувати нас погодитися на евтаназію. Нема нічого гіршого, ніж коли твій рятівник вимагає у тебе плату за порятунок навіть коли ти стікаєш кровʼю", – заявив Андрій Сибіга.

Одночасно він висловив впевненість, що ці слова недоречні для польсько-українських стосунків і Україна та Польща "приречені на міцний союз і братерство".

"Росія завжди прагнутиме нас розʼєднати, але ми вистоїмо, бо в єдності – наша сила і безпека", – наголосив Сибіга.

Андрій Сибіга зазначив, що обрав саме таку форму заяви через те, що слова Пшидача пролунали у публічному інтерв’ю. 

Нагадаємо: 

  • Як відомо, Україна змушена експортувати агропродукцію суходолом і річковим транспортом після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи й почала обстрілювати українські порти, заблокувавши морський експорт.
  • Частина західних сусідів України висловили готовність допомогти з експортом, але "не за рахунок власних фермерів".
  • Польський міністр сільського господарства Роберт Телус заявив, що Польща готова запровадити односторонню заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України, якщо ЄС вирішить не продовжувати чинні заходи.

Теми: Офіс президентаПольщадопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Офіс президента
В ОП вважають поки неактуальною ратифікацію Римського статуту
Питання безпеки на Чернігівщині Зеленський доручив заступнику Єрмака
Росія атакувала Україну ракетами Х-101, в них досі є близько 30 іноземних мікросхем − Єрмак
Останні новини
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо в Харкові – мер
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
Усі новини...
Реклама: