В ОП відкинули заяви з Варшави, що Україна недостатньо цінує підтримку

В Офісі президента України назвали безпідставними заяви у Варшаві про те, що Київ нібито недостатньо цінує допомогу, надану Польщею.

Джерело: відповідний коментар опублікував заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга, Європейська правда

Деталі: Заява Сибіги з’явилася у відповідь на слова держсекретаря – керівника офісу з питань міжнародної політики в адміністрації президента Польщі Анджея Дуди Марчина Пшидача у контексті ситуації з блокуванням експорту українського збіжжя через Польщу.

В інтерв’ю польським ЗМІ Пшидач зауважив, що Україна отримала справді велику підтримку від Польщі і їй "варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років".

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Пряма мова: "Категорично відкидаємо спроби окремих польських політиків навʼязати польському суспільству безпідставну думку нібито Україна не цінує допомогу від Польщі. Це, очевидно, гра на власні конʼюнктурні інтереси, яка не має нічого спільного з дійсністю. Маніпуляція. А реальність – це дружній і відкритий діалог Президентів України і Польщі, між якими присутній високий рівень взаєморозуміння і взаємної довіри".

Більше деталей: Він нагадав, що де-факто Україна щоденно віддячує Польщі та іншим союзникам тим, що українські військові продовжують тримати фронт.

"Польська зброя в руках українських військових ефективно стримує російського агресора. І підтримка нас зброєю – це не благочинність, а інвестиції у власну безпеку Польщі. Саме українці сьогодні захищають цінності і безпеку нашого регіону і роблять це також в інтересах Польщі та всього вільного світу", – зазначив Сибіга, додавши, що це є "найвищим рівнем вдячності", який дивно не помічати.

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Він нагадав також, що українці завдяки усій солідарній підтримці Польщі зараз вважають поляків чи не найближчим народом: "Коли Україна у війні, намагання "виторгувати" у неї ще щось більше – це рівнозначне віроломству, якому не повинно бути місця у наших взаєминах.

Всім відомо, в яких умовах працює сьогодні український фермер, наражаючи своє життя на замінованих полях та під ракетними обстрілами. За цих виняткових обставин наполягати, щоб Україна, у рамках своєї вдячності Польщі, змирилася із закриттям кордонів для українських сільськогосподарських продуктів – рівнозначне змушувати нас погодитися на евтаназію. Нема нічого гіршого, ніж коли твій рятівник вимагає у тебе плату за порятунок навіть коли ти стікаєш кровʼю", – заявив Андрій Сибіга.

Одночасно він висловив впевненість, що ці слова недоречні для польсько-українських стосунків і Україна та Польща "приречені на міцний союз і братерство".

"Росія завжди прагнутиме нас розʼєднати, але ми вистоїмо, бо в єдності – наша сила і безпека", – наголосив Сибіга.

Андрій Сибіга зазначив, що обрав саме таку форму заяви через те, що слова Пшидача пролунали у публічному інтерв’ю.

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