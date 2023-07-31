В ОП отвергли заявления из Варшавы, что Украина недостаточно ценит поддержку

В Офисе президента Украины назвали безосновательными заявления в Варшаве о том, что Киев якобы недостаточно ценит помощь, оказанную Польшей.

Источник: соответствующий комментарий опубликовал заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига, Европейская правда

Детали: Заявление Сибиги появилось в ответ на слова госсекретаря – руководителя офиса по вопросам международной политики в администрации президента Польши Анджея Дуды Марчина Пшидача в контексте ситуации с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу.

Реклама:

В интервью польским СМИ Пшидач отметил, что Украина получила действительно большую поддержку от Польши и ей "стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет".

Прямая речь: "Категорически отвергаем попытки отдельных польских политиков навязать польскому обществу безосновательное мнение, что якобы Украина не ценит помощь от Польши. Это, очевидно, игра на собственные конъюнктурные интересы, которая не имеет ничего общего с действительностью. Манипуляция. А реальность – это дружественный и открытый диалог Президентов Украины и Польши, между которыми присутствует высокий уровень взаимопонимания и взаимного доверия".

Детали: Он напомнил, что де-факто Украина ежедневно благодарит Польшу и других союзников тем, что украинские военные продолжают держать фронт.

ВИДЕО ДНЯ

"Польское оружие в руках украинских военных эффективно сдерживает российского агрессора. И поддержка нас оружием – это не благотворительность, а инвестиции в собственную безопасность Польши. Именно украинцы сегодня защищают ценности и безопасность нашего региона и делают это также в интересах Польши и всего свободного мира", – отметил Сибига, добавив, что это является "самым высоким уровнем благодарности", который странно не замечать.

Он напомнил также, что украинцы благодаря всей солидарной поддержке Польши сейчас считают поляков едва ли не самым близким народом.

"Когда Украина в войне, попытки "выторговать" у нее еще что-то больше – это равнозначно вероломству, которому не должно быть места в наших отношениях.

Всем известно, в каких условиях работает сегодня украинский фермер, подвергая свою жизнь на заминированных полях и под ракетными обстрелами. В этих исключительных обстоятельствах настаивать, чтобы Украина, в рамках своей благодарности Польше, смирилась с закрытием границ для украинских сельскохозяйственных продуктов – равнозначно заставлять нас согласиться на эвтаназию. Нет ничего хуже, чем когда твой спаситель требует у тебя плату за спасение даже когда ты истекаешь кровью", – заявил Андрей Сибига.

Одновременно он выразил уверенность, что эти слова неуместны для польско-украинских отношений и Украина и Польша "обречены на крепкий союз и братство".

"Россия всегда будет стремиться нас разъединить, но мы выстоим, потому что в единстве – наша сила и безопасность", – подчеркнул Сибига.

Андрей Сибига отметил, что выбрал именно такую форму заявления из-за того, что слова Пшидача прозвучали в публичном интервью.

Напомним: