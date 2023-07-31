США підтвердили старт двосторонніх переговорів з Україною про "гарантії безпеки"

Державний департамент США підтвердив, що між Києвом і Вашингтоном цього тижня почнуться переговори про так звані довгострокові безпекові зобов’язання, задекларовані на саміті НАТО у Вільнюсі.

Джерело: "Європейська правда", яка наводить слова речника Держдепу Меттью Міллера

Деталі: За словами Міллера, переговори стануть продовженням заяви, оголошеної "Групою семи" на полях останнього саміту НАТО у Вільнюсі, де країни "заявили, що братимуть участь у переговорах із урядом України про багатострокові зобов’язання стосовно безпеки України".

"Цього тижня почнуться переговори про те, як ми можемо вирішити щодо подробиць цих безпекових зобов’язань у подальшому", – додав він.

Реклама:

Речник американського зовнішньополітичного відомства підкреслив, що США розглядають довгострокові безпекові зобов’язання окремо від військової допомоги, яку Вашингтон надав і буде надавати Києву.

Напередодні голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна цього тижня розпочне переговори зі Сполученими Штатами щодо двосторонньої угоди про надання "безпекових гарантій".

Як повідомлялось, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також пояснення "ЄвроПравди" про те, чому Україна не отримає "гарантій безпеки", на які багато хто чекає.