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США подтвердили старт переговоров с Украиной о "гарантиях безопасности"

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 31 июля 2023, 21:48

Государственный департамент США подтвердил, что между Киевом и Вашингтоном на этой неделе начнутся переговоры о так называемых долгосрочных обязательствах по безопасности, задекларированных на саммите НАТО в Вильнюсе.

Источник: "Европейская правда", которая приводит слова представителя Госдепа Мэттью Миллера

Детали: По словам Миллера, переговоры станут продолжением заявления, объявленного "Группой семи" на полях последнего саммита НАТО в Вильнюсе, где страны "заявили, что будут участвовать в переговорах с правительством Украины о многолетних обязательствах по безопасности Украины".

Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США рассматривают долгосрочные обязательства по безопасности отдельно от военной помощи, которую Вашингтон предоставил и будет предоставлять Киеву.

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Накануне глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина на этой неделе начнет переговоры с Соединенными Штатами по двустороннему соглашению о предоставлении "гарантий безопасности".

Страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.

Читайте также объяснение "ЕвроПравды" о том, почему Украина не получит "гарантий безопасности", которых многие ждут.

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Темы: СШАУкраинагарантии безопасности
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