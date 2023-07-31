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Окупанти перекрили рух Кримським мостом, ЗМІ повідомляють про евакуацію з вокзалу

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 31 липня 2023, 21:46

В окупованому Криму перекрили рух Кримським мостом, ЗМІ повідомляють про евакуацію з залізничної станції.

Джерело: Крим.Реалії, Кримінформ

Деталі: Причина зупинки руху не називається. Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, закликали "зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки".

Доповнено: Крим.Реалії, посилаючись на російські та кримські Telegram-канали, повідомляють про евакуацію на залізничній станції "Керч-Південна". За повідомленнями анонімних Telegram-каналів, надійшов дзвінок про загрозу мінування.

Що передувало: 

  • Ввечері кримські Telegram-канали повідомляли, що в Сімферополі спрацювала система ППО –  нібито відбиває атаку дронів. Радник російського "глави Криму" Олег Крючков назвав інформацію "українським вкидом".

Теми: КримКерченський містокупаціядороги
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