Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти перекрили рух Кримським мостом, ЗМІ повідомляють про евакуацію з вокзалу

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 31 липня 2023, 21:46

В окупованому Криму перекрили рух Кримським мостом, ЗМІ повідомляють про евакуацію з залізничної станції.

Джерело: Крим.Реалії, Кримінформ

Деталі: Причина зупинки руху не називається. Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, закликали "зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки".

Доповнено: Крим.Реалії, посилаючись на російські та кримські Telegram-канали, повідомляють про евакуацію на залізничній станції "Керч-Південна". За повідомленнями анонімних Telegram-каналів, надійшов дзвінок про загрозу мінування.

Реклама:

Що передувало: 

  • Ввечері кримські Telegram-канали повідомляли, що в Сімферополі спрацювала система ППО –  нібито відбиває атаку дронів. Радник російського "глави Криму" Олег Крючков назвав інформацію "українським вкидом".

Теми: КримКерченський містокупаціядороги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Rheinmetall до кінця року передасть Україні безпілотник нового покоління – ЗМІ

РФ почала застосовувати проти України "Шахеди" власного виробництва – CAR

Нічна атака безпілотників на Крим: у СБУ кажуть про десятки вбитих і поранених окупантів

відеоНа острові Зміїний встановили прикордонний знак замість знищеного окупантами

Знесення 200-річної садиби на Подолі: Кличко ініціює низку кроків

В Одесі відкрили кілька пляжів

Усі новини...
Крим
Ракету, яка знесла пів під'їзда в Кривому Розі, росіяни запустили з району Джанкоя
ISW пояснив, чому в Росії мовчать про удар Сил оборони по Чонгарському мосту
Sunday Express: Українські спецпризначенці у Британії тренуються повертати Крим цього року
Останні новини
07:46
Ворог вночі двічі обстріляв Нікопольщину
07:22
На захопленій Херсонщині росіяни обходять будинки у пошуках своїх дезертирів – Генштаб
06:56
За минулу добу відбулося майже 40 бойових зіткнень з ворогом – зведення
06:37
У Мелітополі окупанти проводять рейди в пошуках партизанів – ЦНС
05:59
У РФ заявили про чергову атаку безпілотника в Бєлгородській області
05:04
Rheinmetall до кінця року передасть Україні безпілотник нового покоління – ЗМІ
04:13
відеоУ ЗСУ показали, як знищують ворога на Бахмутському напрямку
03:20
У Мелітополі в цивільну лікарню доставили десятки поранених окупантів – мер
02:31
РФ почала застосовувати проти України "Шахеди" власного виробництва – CAR
01:42
відеоПід Маріуполем сталася перестрілка між окупантами, є загиблі – мерія
Усі новини...
Реклама: