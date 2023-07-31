Окупанти перекрили рух Кримським мостом, ЗМІ повідомляють про евакуацію з вокзалу
Понеділок, 31 липня 2023, 21:46
В окупованому Криму перекрили рух Кримським мостом, ЗМІ повідомляють про евакуацію з залізничної станції.
Джерело: Крим.Реалії, Кримінформ
Деталі: Причина зупинки руху не називається. Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, закликали "зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки".
Доповнено: Крим.Реалії, посилаючись на російські та кримські Telegram-канали, повідомляють про евакуацію на залізничній станції "Керч-Південна". За повідомленнями анонімних Telegram-каналів, надійшов дзвінок про загрозу мінування.
Що передувало:
- Ввечері кримські Telegram-канали повідомляли, що в Сімферополі спрацювала система ППО – нібито відбиває атаку дронів. Радник російського "глави Криму" Олег Крючков назвав інформацію "українським вкидом".