Окупанти перекрили рух Кримським мостом, ЗМІ повідомляють про евакуацію з вокзалу

В окупованому Криму перекрили рух Кримським мостом, ЗМІ повідомляють про евакуацію з залізничної станції.

Джерело: Крим.Реалії, Кримінформ

Деталі: Причина зупинки руху не називається. Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, закликали "зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки".

Доповнено: Крим.Реалії, посилаючись на російські та кримські Telegram-канали, повідомляють про евакуацію на залізничній станції "Керч-Південна". За повідомленнями анонімних Telegram-каналів, надійшов дзвінок про загрозу мінування.

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