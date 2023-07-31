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Оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту, СМИ сообщают об эвакуации с вокзала

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 31 июля 2023, 21:46

В оккупированном Крыму перекрыли движение по Крымскому мосту, СМИ сообщают об эвакуации с железнодорожной станции.

Источник: Крым.Реалии, Крыминформ

Детали: Причина остановки движения не называется. Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, призвали "сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности".

Дополнено: Крым.Реалии, ссылаясь на российские и крымские Telegram-каналы, сообщают об эвакуации на железнодорожной станции "Керчь-Южная". По сообщениям анонимных Telegram-каналов, поступил звонок об угрозе минирования.

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Что предшествовало:

  • Вечером крымские Telegram-каналы сообщали, что в Симферополе сработала система ПВО - якобы отражает атаку дронов. Советник российского "главы Крыма" Олег Крючков назвал информацию "украинским вбросом".

Темы: КрымКерченский мостоккупациядороги
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