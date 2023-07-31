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У Чехії хочуть продовжити тимчасовий захист для біженців з України до 2025-го

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 31 липня 2023, 22:25

Міністерство внутрішніх справ Чехії в понеділок подало для узгодження поправки до закону lex Ukraine, які передбачають продовження тимчасового захисту для українських біженців ще на рік – тобто до кінця березня 2025-го.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Деталі: У МВС Чехії вважають, що нинішній перебіг повномасштабної війни в Україні поки що не дає підстав вважати, що українські біженці зможуть повернутися додому в найближчому майбутньому.

Крім того, додає відомство, у робочих групах ЄС також існує консенсус щодо продовження тимчасового захисту для біженців із України до березня 2025 року, а політичне рішення має бути ухвалене на рівні Євросоюзу до кінця жовтня.

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Дослівно: "Однак, з огляду на часові межі, немає можливості чекати на офіційне рішення Ради Європейського Союзу, щоб розпочати законодавчий процес".

Нагадаємо:

  • Процедура надання тимчасового захисту в Чехії майже не зміниться в порівнянні з останньою редакцією lex Ukraine, ухваленою на початку року. Серед іншого, статус треба буде періодично підтверджувати, інакше він втратить чинність.
  • З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Чехія надала тимчасовий захист близько пів мільйона українських біженців, близько третини з яких повернулися назад. Точна кількість українських біженців, які наразі перебувають у Чехії, невідома.
  • Тимчасовий захист дозволяє біженцям отримати доступ до державного медичного страхування, освіти або ринку праці.

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Теми: Чехіябіженцідопомога Україні
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