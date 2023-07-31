У Чехії хочуть продовжити тимчасовий захист для біженців з України до 2025-го

Міністерство внутрішніх справ Чехії в понеділок подало для узгодження поправки до закону lex Ukraine, які передбачають продовження тимчасового захисту для українських біженців ще на рік – тобто до кінця березня 2025-го.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Деталі: У МВС Чехії вважають, що нинішній перебіг повномасштабної війни в Україні поки що не дає підстав вважати, що українські біженці зможуть повернутися додому в найближчому майбутньому.

Реклама:

Крім того, додає відомство, у робочих групах ЄС також існує консенсус щодо продовження тимчасового захисту для біженців із України до березня 2025 року, а політичне рішення має бути ухвалене на рівні Євросоюзу до кінця жовтня.

Дослівно: "Однак, з огляду на часові межі, немає можливості чекати на офіційне рішення Ради Європейського Союзу, щоб розпочати законодавчий процес".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ