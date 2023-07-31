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В Чехии хотят продлить временную защиту для беженцев из Украины до 2025-го

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 31 июля 2023, 22:25

Министерство внутренних дел Чехии в понедельник подало для согласования поправки к закону lex Ukraine, которые предусматривают продление временной защиты для украинских беженцев еще на год – то есть до конца марта 2025-го.

Джерело: "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Детали: В МВД Чехии считают, что нынешний ход полномасштабной войны в Украине пока не дает оснований считать, что украинские беженцы смогут вернуться домой в ближайшем будущем.

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Кроме того, добавляет ведомство, в рабочих группах ЕС также существует консенсус относительно продления временной защиты для беженцев из Украины до марта 2025 года, а политическое решение должно быть принято на уровне Евросоюза до конца октября.

Дословно: "Однако, учитывая временные рамки, нет возможности ждать официального решения Совета Европейского Союза, чтобы начать законодательный процесс". 

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Процедура предоставления временной защиты в Чехии почти не изменится по сравнению с последней редакцией lex Ukraine, принятой в начале года. Среди прочего, статус надо будет периодически подтверждать, иначе он потеряет силу.
  • С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Чехия предоставила временную защиту около полумиллиона украинских беженцев, около трети из которых вернулись обратно. Точное количество украинских беженцев, которые сейчас находятся в Чехии, неизвестно.
  • Временная защита позволяет беженцам получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию или рынку труда.

Темы: Чехиябеженцыпомощь Украине
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