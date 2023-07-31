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В Петербурге мужчина протаранил военкомат и поджег его

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 31 июля 2023, 22:53
В Петербурге мужчина протаранил военкомат и поджег его
Фото Фонтанка

В Санкт-Петербурге мужчина протаранил ворота во двор военкомата машиной и пытался сжечь его. Он утверждает, что об этом его попросила ФСБ.

Источник: Фонтанка 

Детали: Издание со ссылкой на очевидцев сообщает, что вечером на улице Чайковского, 55 мужчина пытался поджечь военкомат, а потом протаранил ворота во двор на машине "ВАЗ". Военкомат оцепила полиция. Как сообщает издание, они проверяли, есть ли в машине бомба. 

Был задержан водитель ВАЗ, психическое состояние которого "вызывает вопросы", как утверждает "Фонтанка".

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Выяснилось, что это ранее не судимый уроженец Ленинграда 53 лет, который живет с матерью в десяти километрах от военкомата. Он утверждает, что две недели назад с ним в WhatsApp связался неизвестный, который представился сотрудником ФСБ. Ему предложили "провести акцию", чтобы получить доступ к документам, которые якобы, по его словам, отправляются в Украину из военкомата.

"Фонтанка" утверждает, что деревянная дверь серьезных повреждений получить не успела.

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Темы: Росcияпожарармия
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