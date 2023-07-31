Чеські лікарі прооперують постраждалих від війни українців у Львові

У межах програми Medevac чеського Міністерства внутрішніх справ у Львові троє хірургів та анестезіолог з Університетської лікарні Брно прооперують два десятки пацієнтів у Львові.

Джерело: МВС Чехії, Європейська правда

Деталі: Чеські лікарі у Львові до п’ятниці проведуть операції з опікової та пластичної хірургії.

"Сьогодні лікарі почали оперувати першого пацієнта. Вони зосереджуватимуться переважно на складних травмах, спричинених військовим конфліктом в Україні. Це дозволить пацієнтам повернутися до більш гідного життя", – заявила речниця МВС Чехії Клара Длубалова.

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Вона зауважила, що це перший візит чеських лікарів в Україну в межах програми Medevac, але Прага надавала відповідну допомогу й раніше – наприклад надавши допомогу українським опіковим центрам після початку повномасштабного вторгнення РФ.

"У співпраці з Міністерством охорони здоров'я, Міністерством закордонних справ та Міністерством оборони у березні 2022 року ми перевезли до Чехії тяжко обпечену дівчинку. Лікарям вдалося її врятувати, і через кілька місяців дівчинка повернулася додому, вилікувана і в хорошому фізичному стані", – додала Длубалова.

Через медико-гуманітарну програму Medevac і програму Pomoc na místě ("Допомога на місці") Чехія допомагає країнам з великою кількістю біженців і країнам зі значним міграційним тиском.

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Бюджет обох програм допомоги Україні на цей рік становить 120 мільйонів крон (понад п’ять мільйонів євро).

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