Чешские врачи прооперируют пострадавших от войны украинцев во Львове

В рамках программы Medevac чешского Министерства внутренних дел во Львове трое хирургов и анестезиолог из Университетской больницы Брно прооперируют два десятка пациентов во Львове.

Источник: МВД Чехии, Европейская правда

Детали: Чешские врачи во Львове до пятницы проведут операции по ожоговой и пластической хирургии.

"Сегодня врачи начали оперировать первого пациента. Они будут сосредоточены преимущественно на сложных травмах, вызванных военным конфликтом в Украине. Это позволит пациентам вернуться к более достойной жизни", - заявила пресс-секретарь МВД Чехии Клара Длубалова.

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Она отметила, что это первый визит чешских врачей в Украину в рамках программы Medevac, но Прага оказывала соответствующую помощь и раньше - например, оказав помощь украинским ожоговым центрам после начала полномасштабного вторжения РФ.

"В сотрудничестве с Министерством здравоохранения, Министерством иностранных дел и Министерством обороны в марте 2022 года мы перевезли в Чехию тяжело обожженную девочку. Врачам удалось ее спасти, и через несколько месяцев девочка вернулась домой, вылеченная и в хорошем физическом состоянии", - добавила Длубалова.

Через медико-гуманитарную программу Medevac и программу Pomoc na místě ("Помощь на месте") Чехия помогает странам с большим количеством беженцев и странам со значительным миграционным давлением.

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Бюджет обеих программ помощи Украине на этот год составляет 120 миллионов крон (более пяти миллионов евро).

Напомним: