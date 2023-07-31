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Чешские врачи прооперируют пострадавших от войны украинцев во Львове

"Европейская правда"Понедельник, 31 июля 2023, 23:30

В рамках программы Medevac чешского Министерства внутренних дел во Львове трое хирургов и анестезиолог из Университетской больницы Брно прооперируют два десятка пациентов во Львове.

Источник: МВД Чехии, Европейская правда

Детали: Чешские врачи во Львове до пятницы проведут операции по ожоговой и пластической хирургии.

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"Сегодня врачи начали оперировать первого пациента. Они будут сосредоточены преимущественно на сложных травмах, вызванных военным конфликтом в Украине. Это позволит пациентам вернуться к более достойной жизни", - заявила пресс-секретарь МВД Чехии Клара Длубалова.

Она отметила, что это первый визит чешских врачей в Украину в рамках программы Medevac, но Прага оказывала соответствующую помощь и раньше - например, оказав помощь украинским ожоговым центрам после начала полномасштабного вторжения РФ.

"В сотрудничестве с Министерством здравоохранения, Министерством иностранных дел и Министерством обороны в марте 2022 года мы перевезли в Чехию тяжело обожженную девочку. Врачам удалось ее спасти, и через несколько месяцев девочка вернулась домой, вылеченная и в хорошем физическом состоянии", - добавила Длубалова.

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Через медико-гуманитарную программу Medevac и программу Pomoc na místě ("Помощь на месте") Чехия помогает странам с большим количеством беженцев и странам со значительным миграционным давлением.

Бюджет обеих программ помощи Украине на этот год составляет 120 миллионов крон (более пяти миллионов евро).

Напомним:

  • Ранее в Европейской комиссии напомнили, что за время полномасштабной войны из Украины отправили на лечение в страны ЕС и Европейской экономической зоны более 2250 пациентов. Так, Германия приняла на лечение 750 раненых.

Темы: ЧехияЛьвоввойна
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