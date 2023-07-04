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Розвідка Британії повідомила про тактику РФ, яка уповільнює контрнаступ України

"Європейська правда"Вівторок, 4 липня 2023, 09:38
Розвідка Британії повідомила про тактику РФ, яка уповільнює контрнаступ України
Скриншот з deepstatemap.live

Росія вдосконалила тактику, спрямовану на уповільнення бронетанкових контрнаступальних операцій українських Сил оборони на півдні, повідомили у британській розвідці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 4 липня, опублікованому у Twitter.

Як зазначили у відомстві, в рамках своєї тактики Росія активно використовує протитанкові міни.

Причому на деяких ділянках щільність мінних полів вказує на те, що російські окупаційні війська використали набагато більше мін, ніж це передбачено військовою доктриною РФ.

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Сповільнивши наступ Сил оборони України, Росія спробувала завдати ударів по українській бронетехніці за допомогою безпілотників, бойових вертольотів і артилерії, додали у розвідці.

"Хоча Росія досягла певного успіху в цьому підході на ранніх стадіях українського контрнаступу, її сили продовжують страждати від ключових недоліків, особливо від перевантаженості підрозділів і нестачі артилерійських боєприпасів", – йдеться в огляді.

За останній час численні західні ЗМІ публікували матеріали з посиланням на анонімних посадовців, де стверджували, нібито український контрнаступ "почався повільно". 

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Публічно західні посадовці визнавали, що українські контрнаступальні операції справді просуваються повільніше, ніж прогнозували раніше, але відзначали, що ця ситуація не має дивувати.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Washington Post, яке вийшло минулого тижня, заявив, що за деокупацію кожного метра української землі воїни платять кров’ю, тому його дратують зовнішні коментарі про те, що контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікували.

Теми: контрнаступвійнарозвідкаВелика Британія
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