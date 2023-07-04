У Сумах – жалоба: зросла кількість жертв через атаку російських дронів
У Сумах через атаку російських дронів на житлову багатоповерхівку загинули троє людей, 21 людина - отримала поранення, у місті 4 липня оголосили день жалоби.
Джерело: мер Сум Олександр Лисенко у Facebook
Дослівно: "Сьогодні (4 липня - ред.) в Сумах – День жалоби.
3 загиблих. 21 поранений. 4 залишаються в лікарнях унаслідок вчорашньої атаки ворога".
Деталі: Згодом Лисенко додав, що завали будинку, куди влучив російський дрон, розібрали, а мешканців евакуювали: "Інформації (про людей під завалами - ред.) немає. ДСНС повідомляє про те, що вони все вже обстежили і сьогодні (4 липня - ред.) з впевненістю можна сказати, що людей під завалами немає, всі евакуйовані".
За його словами, людей розселили, зараз вирішується питання надання матеріальної допомоги: "Ми надали можливість розміститися в гуртожитках, багато людей поїхало до рідних та близьких".
Наразі доступ мешканцям відкрили тільки до частини будинку.
Передісторія:
- Станом на 18 годину 3 липня в Сумах, внаслідок атаки безпілотників "шахед", загинули 2 особи і 19 отримали поранення.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що в ніч на 3 липня Росія завдала ударів іранськими дронами по житлових будинках, а також по будівлі СБУ в Сумах.