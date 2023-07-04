У Сумах – жалоба: зросла кількість жертв через атаку російських дронів

У Сумах через атаку російських дронів на житлову багатоповерхівку загинули троє людей, 21 людина - отримала поранення, у місті 4 липня оголосили день жалоби.

Джерело: мер Сум Олександр Лисенко у Facebook

Дослівно: "Сьогодні (4 липня - ред.) в Сумах – День жалоби.

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3 загиблих. 21 поранений. 4 залишаються в лікарнях унаслідок вчорашньої атаки ворога".

Деталі: Згодом Лисенко додав, що завали будинку, куди влучив російський дрон, розібрали, а мешканців евакуювали: "Інформації (про людей під завалами - ред.) немає. ДСНС повідомляє про те, що вони все вже обстежили і сьогодні (4 липня - ред.) з впевненістю можна сказати, що людей під завалами немає, всі евакуйовані".

За його словами, людей розселили, зараз вирішується питання надання матеріальної допомоги: "Ми надали можливість розміститися в гуртожитках, багато людей поїхало до рідних та близьких".

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Наразі доступ мешканцям відкрили тільки до частини будинку.

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