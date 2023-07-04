Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Сумах – жалоба: зросла кількість жертв через атаку російських дронів

Альона Мазуренко Вівторок, 4 липня 2023, 09:42
У Сумах – жалоба: зросла кількість жертв через атаку російських дронів

У Сумах через атаку російських дронів на житлову багатоповерхівку загинули троє людей, 21 людина - отримала поранення, у місті 4 липня оголосили день жалоби.

Джерело: мер Сум Олександр Лисенко у Facebook

Дослівно: "Сьогодні (4 липня - ред.) в Сумах – День жалоби.

3 загиблих. 21 поранений. 4 залишаються в лікарнях унаслідок вчорашньої атаки ворога".

Реклама:

Деталі: Згодом Лисенко додав, що завали будинку, куди влучив російський дрон, розібрали, а мешканців евакуювали: "Інформації (про людей під завалами - ред.) немає. ДСНС повідомляє про те, що вони все вже обстежили і сьогодні (4 липня - ред.) з впевненістю можна сказати, що людей під завалами немає, всі евакуйовані".

За його словами, людей розселили, зараз вирішується питання надання матеріальної допомоги: "Ми надали можливість розміститися в гуртожитках, багато людей поїхало до рідних та близьких".

Наразі доступ мешканцям відкрили тільки до частини будинку.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Станом на 18 годину 3 липня в Сумах, внаслідок атаки безпілотників "шахед", загинули 2 особи і 19 отримали поранення.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що в ніч на 3 липня Росія завдала ударів іранськими дронами по житлових будинках, а також по будівлі СБУ в Сумах.

Теми: Сумиобстрілбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

WP: Мінні поля – найбільша перешкода для українського контрнаступу

доповненоУ Сумах пролунали звуки вибухів – ЗМІ

В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень

Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах

відеоУже 18 тисяч українських піхотинців пройшли підготовку в Британії

Україна змінила тактику контрнаступу після значних втрат техніки – NYT

Усі новини...
Суми
Росія в ніч на 3 липня вдарила дронами по будівлі СБУ в Сумах – Зеленський
Атака "шахедами" по Сумах: зросла кількість загиблих і поранених
По Сумах вдарили 4 "Шахеди": 1 загиблий, 16 поранених – ОВА
Останні новини
03:21
Росіяни за добу 16 разів обстріляли Сумщину
02:45
Терехов: Попередньо є "прильоти" у центрі Харкова
02:15
WP: Мінні поля – найбільша перешкода для українського контрнаступу
01:50
У Харкові прогриміли вибухи
00:59
Повітряники попередили про загрозу застосування росіянами балістики і безпілотників
00:17
На Таврійському напрямку ворог за добу втратив 2 роти – Тарнавський
23:43
На острові в Іспанії, що раніше постраждав від вулкана – сотні евакуйованих через пожежу
23:31
доповненоУ Сумах пролунали звуки вибухів – ЗМІ
23:17
Понад 50 росіян визнані винними у скоєнні воєнних злочинів в Україні – генпрокурор
22:54
Воллес пояснив, чому вважає Росію вкрай серйозною загрозою у наступні роки
Усі новини...
Реклама: