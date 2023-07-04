Ворог ловив HIMARS, але не впіймав: Маляр подякувала США за потужну зброю

Жодну з переданих Україні Сполученими Штатами Америки реактивних систем залпового вогню HIMARS російські окупанти досі не вполювали.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Деталі: Маляр опублікувала вітання американському народу до Дня незалежності та подякувала за незмінну підтримку, яка допомагає українцям виборювати свою свободу, знищувати ворога та захищати спільні цінності.

Реклама:

Один з найпотужніших проявів підтримки є надана американцями реактивна система залпового вогню M142 HIMARS – розроблена в кінці 90-х як полегшена колісна версія М270.

В своєму арсеналі HIMARS має чималу кількість різних боєприпасів: від звичайних некерованих, до високоточних балістичних ракет з GPS навігацією.

Боєприпаси та дальність їх ураження:

ВІДЕО ДНЯ

MLRS — 45 км

GMLRS — 70 км

ER GMLRS — 150 км

ATACMS — 300 км

експериментальна ракета PrSM — 499 км.

Поява американських "Хаймарсів" в червні 2022 року стала неприємною несподіванкою для російських військових, наголошує Маляр.

Пряма мова: "Виявилось, що всі логістичні шляхи, склади з боєприпасами та місця дислокації військ перебувають в зоні ураження реактивної системи. Злякавшись та відчувши перші величезні втрати, окупанти почали полювання на HIMARS'и. Але так до сих пір нікого й не впіймали.

Завдяки максимальній швидкості 85 км/год HIMARS здатна розгорнутися, відстрілятися та покинути позицію менш ніж за 1 хвл. Це дає змогу застосовувати її для тактики shoot-and-scoot (стріляй-та-тікай), що значно зменшує шанси бути виявленим та враженим ворогом.

З відомих випадків застосування:

Високоточний удар 1 січня 2023 року по будівлі ПТУ у місті Макіївка, коли за різними даними загинули від півсотні до 600 мобілізованих росіян. Знищення бази окупантів в селі Праві Саги, поблизу Олешок.

Для українські військових "Хаймарси" стали реальною зброєю перемоги. Адже "Одна ракета - одна знищена ціль" — це недосяжний результат для застарілих радянських аналогів".