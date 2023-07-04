Зеленський про удар по Первомайському: Росія хоче стати взірцем зі знищення життя

Росія відповідатиме за удар по Первомайському на Харківщині, як і за інші злочини, а окупанти будуть притягнуті до відповідальності значно раніше, ніж нацистські злочинці.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Російські терористи хочуть стати взірцевими в тому, як вони знищують життя. Ми ж станемо взірцевими в тому, як життя захищаємо і як потім життя відповідає – справедливо й неминуче – на кожен завданий удар кожному терористу".

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Деталі: Президент нагадав, в результаті удару по місту було пошкоджено вісім звичайних багатоповерхівок, понад 40 людей дістали поранення, із них 12 – діти, двоє – немовлята, їм менш як рік. Станом на цей час рятувальники разом із поліцейськими ще проводять обхід пошкоджених будинків. Усім, хто був поранений цим ракетним ударом, буде надано всю необхідну допомогу.

"І за цей удар ворог відповідатиме, як і за всі інші їхні удари", - підкреслив Зеленський.

За йог словами, нацисти намагалися сховатися від правосуддя доволі довго. Але багатьох із них знайшли й досі притягають до відповідальності. Рашистів зловимо значно швидше", - впевнений президент.

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Він також анонсував нараду з міністром внутрішніх справ та головоб Служби безпеки як щодо нових викликів нашій безпеці, так і щодо загальної ситуації. "Була сьогодні нарада також і з розвідкою. Знаємо, як ставити терористів на місце", - зазначив Зеленський.

Що передувало: У місті Первомайський Харківської області 4 липня пролунав вибух, після якого сталася пожежа, було пошкоджено автомобілі та житлові будинки. За даними генпрокурора Андрія Костіна, удар по центру містаросійські загарбники завдали ракетою "Іскандер" (за даними Повітряних сил, "Іскандер" К). Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Первомайському на Харківщині, за даними влади, зросла до 43 людей.