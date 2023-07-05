Темпи українського контрнаступу не вказують на те, що ситуація зайшла у глухий кут – ISW
Поточні темпи операцій українських сил не свідчать про те, що ситуація зайшла у глухий кут і Україна не може повернути більшу частину своїх територій, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
Джерело: ISW
Деталі: В інституті нагадали, що українські сили проводили повільні та поступові кампанії блокування районів концентрації росіян на східному березі Херсонської області та обмежені наземні атаки на західному березі в період із серпня по листопад 2022 року, перш ніж остаточно змусити росіян відійти з правого берега в середині листопада.
Водночас, в ISW зауважили, що російський зимово-весняний наступ завершився трохи більше, ніж за місяць, не досягнувши значних успіхів уздовж кордону Луганської та Харківської областей.
Дослівно: "Ситуація на півдні України, звичайно, інша, тому що тут немає природних умов, коли росіяни могли розраховувати лише на два мости через Дніпро.
Тим не менше, український контрнаступ на Херсон складався з фаз відносно швидкого просування та тривалих періодів підготовки, боїв, які були спрямовані на виснаження російських сил, і обмежених досягнень, що зрештою зробило російські позиції на західному березі річки слабкими.
Нинішній український контрнаступ є менш драматичним і швидким, ніж той, під час якого було звільнено більшу частину Харківської області, але більш успішним, ніж невдалий російський зимово-весняний наступ. Загалом за своїм темпом і початковим прогресом він найбільше схожий на повільніший, але успішний херсонський контрнаступ".
Що цьому передувало:
- Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що українські контрнаступальні операції наразі просуваються повільніше, ніж прогнозували раніше, однак Сили оборони просуваються впевнено і цілеспрямовано.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що за деокупацію кожного метра української землі воїни платять кров’ю, тому його дратують зовнішні коментарі про те, що контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікували.