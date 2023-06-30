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Генерал Міллі: Контрнаступ ЗСУ відбувається повільніше, ніж прогнозували, але це не дивно

"Європейська правда"П'ятниця, 30 червня 2023, 21:18

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що українські контрнаступальні операції наразі просуваються повільніше, ніж прогнозували раніше, однак Сили оборони просуваються впевнено і цілеспрямовано.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав, виступаючи в Національному пресклубі.

"Це (контрнаступ – ред.) відбувається повільніше, ніж люди прогнозували. Мене це не дивує. Вони (українські війська – ред.) просуваються впевнено, цілеспрямовано, прокладаючи собі шлях через дуже складні мінні поля", – зазначив Міллі.

Американський генерал назвав це "частиною природи війни" і наголосив, що "війна на папері і справжня війна – це різні речі".

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Він додав, що український контрнаступ буде "дуже довгим" і "дуже кривавим".

"Українці борються за своє існування. Вони воюють проти величезної країни зі 140-мільйонним населенням і численною армією, яка має багато військової техніки", – підкреслив Міллі й додав, що американці допомагають Україні усіма можливими засобами.

Раніше у Білому домі заявили, що США перебувають на регулярному зв’язку з Україною та продовжать надавати підтримку, аби її контрнаступальні дії проти російських військ досягли успіху.

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Перед цим видання The New York Times писало, що в адміністрації президента США неофіційно говорять, що український контрнаступ почався повільно і його результати за перші кілька тижнів змушують "протверезіти", проте не поспішають робити висновки. 

Зазначимо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Washington Post, яке вийшло у п'ятницю, заявив, що за деокупацію кожного метра української землі воїни платять кров’ю, тому його дратують зовнішні коментарі про те, що контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікували.

Теми: контрнаступЗбройні силиСШАвійна
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