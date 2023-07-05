Синєгубов повідомив про стан постраждалих від обстрілу в Первомайському

Станом на ранок 5 липня у лікарнях Харківської області залишаються 7 із 43 людей, які постраждали при обстрілі міста Первомайський 4 липня.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: 4 липня о 13:37 у м. Первомайський армія РФ завдала удар ракетою "Іскандер", постраждали 43 людини, серед них – 12 дітей. Пошкоджено 8 багатоповерхових будинків, горіли автомобілі.

Постраждалий від удару по Первомайському 4 липня Фото ДСНС

Станом на ранок 5 липня у лікарнях області залишаються 7 людей.

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5 – у Первомайському, стан середньої тяжкості, в основному – із осколковими пораненнями.

У Харків госпіталізована жінка з пораненням ока, стан середній.

Однорічна дитина також перебуває у медзакладі, стан – середньої тяжкості.

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