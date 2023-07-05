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Синєгубов повідомив про стан постраждалих від обстрілу в Первомайському

Олена РощінаСереда, 5 липня 2023, 09:17
Синєгубов повідомив про стан постраждалих від обстрілу в Первомайському
Удар по місту Первомайський, фото ДСНС

Станом на ранок 5 липня у лікарнях Харківської області залишаються 7 із 43 людей, які постраждали при обстрілі міста Первомайський 4 липня. 

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: 4 липня о 13:37 у м. Первомайський армія РФ завдала удар ракетою "Іскандер", постраждали 43 людини, серед них – 12 дітей. Пошкоджено 8 багатоповерхових будинків, горіли автомобілі. 

Постраждалий від удару по Первомайському 4 липня
Постраждалий від удару по Первомайському 4 липня
Фото ДСНС

Станом на ранок 5 липня у лікарнях області залишаються 7 людей. 

5 – у Первомайському, стан середньої тяжкості, в основному – із осколковими пораненнями. 

У Харків госпіталізована жінка з пораненням ока, стан середній. 

Однорічна дитина також перебуває у медзакладі, стан – середньої тяжкості.

Передісторя: 

  • У місті Первомайський Харківської області 4 липня пролунав вибух, після якого сталася пожежа, було пошкоджено автомобілі та житлові будинки. 
  • За даними генпрокурора Андрія Костіна, удар по центру містаросійські загарбники завдали ракетою "Іскандер" (за даними Повітряних сил, "Іскандер" К). 
  • Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Первомайському на Харківщині, за даними влади, зросла до 43 людей.

Теми: Харківська областьобстрілвійна
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