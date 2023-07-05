У розвідці розповіли, за яких умов ЗСУ звільнять Бахмут

Динаміка успішних дій Сил безпеки і оборони призведе до звільнення Бахмута, наразі окупанти кидають у бій танки, бо піхота не справляється на полі бою.

Джерело: пресслужба ГУР з посиланням на командира розвідувального підрозділу "Терра" Миколу Волохова

Пряма мова Волохова: "Характер зіткнень ― багато піхотних боїв, але останнім часом і з нашого, і з ворожого боку залучається багато танків. Якщо до цього була тільки піхота, то зараз ворог активно показує техніку. Для нас це добрий знак, бо це свідчить про те, що вони не справляються і їм треба витягувати резерви".

Деталі: Волохов розповів, що за останній місяць захисники мають стабільні успіхи у просуванні вперед. "Починаємо заходити на ті території, які ми з самого початку не контролювали. Тому загалом все доволі позитивно і оптимістично", - зазначив розвідник.

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Що було раніше: 5 липня речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що сили оборони мають успіх в результаті наступу в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.