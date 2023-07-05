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МАГАТЕ поки не виявило ознак мінування ЗАЕС, але закликає "не розслаблятись"

Тетяна ЛозовенкоСереда, 5 липня 2023, 16:43
МАГАТЕ поки не виявило ознак мінування ЗАЕС, але закликає не розслаблятись
Рафаель Гроссі, Reuters

Фахівці МАГАТЕ не виявили ознак мінування Запорізької АЕС під час нещодавніх інспекцій, однак закликають "не розслаблятись".

Джерело: пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії та Інтерфакс-Україна із посиланням на заяву гендиректора агентства Рафаеля Гроссі

Деталі: За словами Гроссі, присутні на станції експерти МАГАТЕ протягом останніх днів і тижнів інспектували окремі частини об'єкта, в тому числі деякі ділянки по периметру великого водоймища-охолоджувача, а також здійснювали регулярні обходи території, однак поки що не виявили жодних видимих ознак наявності мін або вибухових речовин.

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Експерти МАГАТЕ запросили додатковий доступ, необхідний для підтвердження відсутності вибухових речовин на об'єкті. Йдеться про доступ до дахів реакторних блоків 3 і 4, а також до турбінних залів і деяких ділянок системи охолодження станції.

За словами Гроссі, наразі "не можна розслаблятися". Він також пообіцяв регулярно інформувати про ситуацію на станції.

Пряма мова: "В умовах зростання військової напруженості та активності в регіоні, де розташована ця велика атомна електростанція, наші експерти повинні мати можливість перевіряти факти на місці. Їхні незалежні та об'єктивні звіти допомогли б прояснити поточну ситуацію на майданчику, що має вирішальне значення в час, коли лунають непідтверджені і зустрічні звинувачення".

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Передісторія: 

  • 4 липня Збройні сили попередили, що росіяни найближчим часом можуть розпочати підготовку до провокацій на Запорізькій АЕС, на крівлях 2 енергоблоків розмістили схожі на вибухівку предмети.
  • Станом 5 липня Запорізька атомна електростанція працює в штатному режимі, проблем з охолодженням АЕС також немає. 

Що цьому передувало: 

  • Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що сценарій з мінування Запорізької АЕС для російських окупантів затверджено.
  • У зв’язку з загрозою катастрофи на Запорізькій АЕС український лідер також закликав ЄС працювати над наступним пакетом санкцій і запровадити обмеження проти російської компанії "Росатом".

Теми: МАГАТЕЗАЕСмінування
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