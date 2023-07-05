МАГАТЕ поки не виявило ознак мінування ЗАЕС, але закликає "не розслаблятись"

Фахівці МАГАТЕ не виявили ознак мінування Запорізької АЕС під час нещодавніх інспекцій, однак закликають "не розслаблятись".

Джерело: пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії та Інтерфакс-Україна із посиланням на заяву гендиректора агентства Рафаеля Гроссі

Деталі: За словами Гроссі, присутні на станції експерти МАГАТЕ протягом останніх днів і тижнів інспектували окремі частини об'єкта, в тому числі деякі ділянки по периметру великого водоймища-охолоджувача, а також здійснювали регулярні обходи території, однак поки що не виявили жодних видимих ознак наявності мін або вибухових речовин.

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Експерти МАГАТЕ запросили додатковий доступ, необхідний для підтвердження відсутності вибухових речовин на об'єкті. Йдеться про доступ до дахів реакторних блоків 3 і 4, а також до турбінних залів і деяких ділянок системи охолодження станції.

За словами Гроссі, наразі "не можна розслаблятися". Він також пообіцяв регулярно інформувати про ситуацію на станції.

Пряма мова: "В умовах зростання військової напруженості та активності в регіоні, де розташована ця велика атомна електростанція, наші експерти повинні мати можливість перевіряти факти на місці. Їхні незалежні та об'єктивні звіти допомогли б прояснити поточну ситуацію на майданчику, що має вирішальне значення в час, коли лунають непідтверджені і зустрічні звинувачення".

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Передісторія:

4 липня Збройні сили попередили, що росіяни найближчим часом можуть розпочати підготовку до провокацій на Запорізькій АЕС, на крівлях 2 енергоблоків розмістили схожі на вибухівку предмети.

Станом 5 липня Запорізька атомна електростанція працює в штатному режимі, проблем з охолодженням АЕС також немає.

Що цьому передувало: