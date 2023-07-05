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Вибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації

Валентина РоманенкоСереда, 5 липня 2023, 22:31
Вибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації
фото Нацполу

Національна поліція оприлюднила відео з місця проведення спецоперації у Шевченківському суді Києва, в результаті якої загинув підсудний Ігор Гуменюк, який влаштував вибух і спробував утекти.

Дерело: пресслужба НПУ

Деталі: На відео зафіксовано прибуття правоохоронців та інших служб на місце події, захід КОРДівців до приміщення суду.

Один із них представляється перемовником.

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Деталі штурму не оприлюднюються. Поліцейські показали лише, як двох поранених КОРДівців забирають медики.

 

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Що передувало: Підозрюваного у вбивстві нацгвардійців під Верховною Радою в 2015 році Ігоря Гуменюка 5 липня доставили на чергове засідання суду.

Після засідання він, за попередньою інформацією, підірвав невстановлені вибухові пристрої в туалеті і спробував утекти. Його зупинили караульні пострілом у повітря. Після цього Гуменюк забарикадувався в конвойному приміщенні. 

При штурмі, за поепередніми даними пролунав ще один вибух, внаслідок якого загинув сам Гуменюк, двоє КОРДівців отримали поранення нижніх кінцівок.

За вказівкою міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, в Національній гвардії розпочато службове розслідування для всебічного та об'єктивного встановлення всіх обставин події, що трапилась, зокрема щодо правильності дій особового складу варти НГУ, яка здійснювала конвоювання підсудного до суду.

Теми: Київполіція
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