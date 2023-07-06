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США уважно стежать за ситуацією на ЗАЕС – Білий дім

Ольга Глущенко Четвер, 6 липня 2023, 02:25
США уважно стежать за ситуацією на ЗАЕС – Білий дім
ЗАЕС, фото Getty Images

У Білому домі наголосили, що США уважно стежать за ситуацією навколо Запорізької атомної електростанції, і додали: АЕС не може бути об’єктом у зоні бойових дій.

Джерело: речниця Білого дому Карін Жан-П’єр під час пресбрифінгу в Вашингтоні, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми продовжуємо уважно стежити за станом речей на електростанції (ЗАЕС – ред.)".

Деталі: Вона зазначила, що американська сторона веде цей моніторинг від початку російської окупації українського ядерного об'єкта.

За її словами, подальша військова окупація Запорізької АЕС є небезпечною. У цьому зв’язку вона підкреслила, що там не повинно відбуватися бойових дій.

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський попередив Росію, що світ бачить до яких сценаріїв готуються терористи на Запорізькій АЕС і готовий реагувати.

Перед цим Збройні сили попередили, що росіяни найближчим часом можуть розпочати підготовку до провокацій на Запорізькій АЕС, на крівлях 2 енергоблоків розмістили схожі на вибухівку предмети.

Теми: ЗАЕССШАвійна
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