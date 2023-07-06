Сили оборони вели контрнаступ на 5 ділянках фронту, вдарили ракетами по тилу ворога – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) згідно з вивченими даними повідомляють, що Сили оборони провели контрнаступальні операції на п'яти ділянках фронту, мали успіх, також вони завдали ракетних ударів по тилу ворога.

Джерело: ISW

Деталі: За повідомленнями, значиться в огляді, 5 липня українські сили провели контрнаступальні операції на п'яти ділянках фронту і досягли успіхів на деяких напрямках.

Також аналітики вказують на те, що українські сили провели серію ракетних ударів по російських тилових позиціях уздовж усього фронту вночі та вдень 5 липня.

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Згідно з проаналізованими даними експерти стверджують: українські удари свідчать про те, що Сили оборони розпочали скоординовану серію ударів, спрямованих на деградацію російської логістики та наземних ліній зв'язку по всьому периметру бойових дій.

За попередньою оцінкою ISW, українські сили, схоже, зосереджені на протидії виснаженню, який зберігає українську живу силу ціною повільнішого завоювання територій, водночас поступово ослаблюючи російську живу силу і техніку.

Фахівці зазначають, що результати таких дій Сил оборони не будуть очевидні одразу.

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У звіті вказують і на те, що українські чиновники повідомили, що Росія продовжує закупляти іранські безпілотники типу "Шахед" і створює умови для виробництва цих дронів у Росії за сприяння Ірану.

Фахівці звертають увагу й на те, що Кремль продовжує демонструвати стурбованість ризиком потенційного збройного повстання в Росії після заколоту групи "Вагнера" 24 червня.

Ключові висновки ISW за 5 липня: