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Сили оборони вели контрнаступ на 5 ділянках фронту, вдарили ракетами по тилу ворога – ISW

Ольга Глущенко Четвер, 6 липня 2023, 05:32
Сили оборони вели контрнаступ на 5 ділянках фронту, вдарили ракетами по тилу ворога – ISW
українські військові, ілюстративне фото Генштабу

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) згідно з вивченими даними повідомляють, що Сили оборони провели контрнаступальні операції на п'яти ділянках фронту, мали успіх, також вони завдали ракетних ударів по тилу ворога.

Джерело: ISW

Деталі: За повідомленнями, значиться в огляді, 5 липня українські сили провели контрнаступальні операції на п'яти ділянках фронту і досягли успіхів на деяких напрямках.

Також аналітики вказують на те, що українські сили провели серію ракетних ударів по російських тилових позиціях уздовж усього фронту вночі та вдень 5 липня.

Згідно з проаналізованими даними експерти стверджують:  українські удари свідчать про те, що Сили оборони розпочали скоординовану серію ударів, спрямованих на деградацію російської логістики та наземних ліній зв'язку по всьому периметру бойових дій.

За попередньою оцінкою ISW, українські сили, схоже, зосереджені на протидії виснаженню, який зберігає українську живу силу ціною повільнішого завоювання територій, водночас поступово ослаблюючи російську живу силу і техніку.

Фахівці зазначають, що результати таких дій Сил оборони не будуть очевидні одразу.

У звіті вказують і на те, що українські чиновники повідомили, що Росія продовжує закупляти іранські безпілотники типу "Шахед" і створює умови для виробництва цих дронів у Росії за сприяння Ірану.

Фахівці звертають увагу й на те, що Кремль продовжує демонструвати стурбованість ризиком потенційного збройного повстання в Росії після заколоту групи "Вагнера" 24 червня.

Ключові висновки ISW за 5 липня:

  • За повідомленнями, 5 липня українські війська провели контрнаступальні операції на п'яти ділянках фронту і досягли успіхів на деяких напрямках.
  • Також вночі та вдень 5 липня українські війська завдали низку ракетних ударів по тилових позиціях росіян уздовж усього фронту.
  • Росія, ймовірно, продовжує створювати інформаційні умови для можливого нападу на ЗАЕС під фальшивим прапором, але наразі малоймовірно, що це може призвести до радіологічного інциденту.
  • Українські офіційні особи повідомили, що Росія продовжує закупляти іранські безпілотники "Шахед" і створює умови для виробництва цих дронів у Росії за сприяння Ірану.
  • Кремль продовжує демонструвати стурбованість ризиком потенційного збройного повстання в Росії після заколоту групи "Вагнера" 24 червня.
  • Газета Financial Times  повідомила, що президент Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг президента Росії Володимира Путіна від погроз застосувати ядерну зброю в Україні під час свого візиту до Москви наприкінці березня.
  • Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін звільнив Сергія Михайлова з посади генерального директора пропагандистського ТАСС і замінив його на Андрія Кондрашова.
  • Війська РФ продовжували наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове, у той же час російські та українські війська продовжували перестрілки навколо Кремінної.
  • Українські війська провели успішні наступальні операції в районі Бахмута, а російські так звані воєнкори  повідомили, що українські війська звільнили важливу висоту в районі Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).
  • Російські та українські війська продовжили наземні обстріли на лінії Авдіївка-Донецьк.
  • Українські захисники продовжили наземні обстріли в районі кордону між західною частиною Донецької області та східною частиною Запорізької області, а також у західній частині Запорізької області.
  • Український чиновник підтвердив, що українські сили утримують позиції на східному (лівому) березі Херсонської області.
  • Українські посадовці повідомили, що призов на контрактну службу всупереч російським заявам не призвели до великої кількості новобранців.
  • Російські посадовці створюють інформаційні умови для перенесення регіональних виборів в окупованій Україні, ймовірно, через побоювання успішних українських контрнаступів.

Теми: контрнаступвійнаЗбройні сили
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