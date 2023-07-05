Сі Цзіньпін особисто застеріг Путіна від використання ядерної зброї в Україні – FT

ВОЛОДИМИР ПУТІН ТА СІ ЦЗІНЬПІН ПІД ЧАС ЗУСТРІЧІ У ПЕКІНІ 4 ЛЮТОГО, ФОТО SPUTNIK/AFP/GETTY IMAGES

Лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг президента РФ Володимира Путіна від використання ядерної зброї в Україні.

Джерело: Financial Times із посиланням високопоставленого посадовця адміністрації США, колишнього урядовця КНР, західних посадовців, високопоставленого радника китайського уряду і співбесідників, близьких до Кремля

Деталі: За інформацією джерел видання, Сі зробив цю заяву під час візиту до Москви в березні. З тих пір, як зазначають співбесідники, китайські чиновники приписують собі досягнення в переконанні Путіна відмовитися від завуальованих погроз застосувати ядерну зброю проти України.

FT наголошує, що у своїх публічних заявах Китай послідовно виступає проти використання ядерної зброї в Україні. Але багато хто з союзників Києва сумнівається у намірах Пекіна, враховуючи "безмежне" партнерство Сі з Путіним і так званий "мирний план", який значною мірою повторює російські тези.

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Водночас попередження Сі для Путіна дають надію, що свої публічні заяви Китай підтримує і риторикою за зачиненими дверима.

Високопоставлений посадовець адміністрації США заявив, що "китайці беруть на себе відповідальність за те, що передають (Росії - ред.) повідомлення на всіх рівнях".

Раніше, у березні керівник зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що візит Сі "зменшує ризик ядерної війни, і вони (китайці - ред.) дали це дуже чітко зрозуміти".

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Колишній урядовець КНР підтвердив FT, що Сі сказав особисто Путіну не використовувати ядерну зброю, зазначивши, що позиція Китаю проти її застосування була включена в його позиційний документ щодо миру в Україні.

Західні посадовці, які займаються питанням безпеки, заявили виданню, що Путін залишився розчарованим, бо візит Сі не приніс жодних відчутних перемог для Росії. На їхню думку, напевно, засудження застосування ядерної зброї в спільному комюніке було додано за вказівкою Китаю.

Якби Росія застосувала ядерну зброю в Україні, "для Китаю це було б дуже погано", – сказав один з них.

Китай утримується від критики Росії за вторгнення і звинувачує Захід у розпалюванні конфлікту через постачання зброї в Україну. Водночас, за словами високопоставленого радника китайського уряду, війна загрожує звести нанівець зусилля Китаю, спрямовані на розділення Європи і США.

За словами радника, російський ядерний удар по Україні або одному з її європейських союзників може налаштувати континент проти Китаю, в той час як постійний тиск з боку Пекіна, спрямований на запобігання такому акту, може сприяти поліпшенню відносин з континентом.

Співбесідники, близькі до Кремля, стверджують, що російський лідер самостійно вирішив, що тактична ядерна зброя не дасть Росії переваги, після того, як спрогнозував сценарії, що можуть виникнути в результаті її застосування. За їхніми словами, ядерний удар, швидше за все, перетворив би території, на які Путін претендує як на російські, на опромінену пустелю, і мало чим допоміг би його військам просунутися вперед.