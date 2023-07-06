Супутник зафіксував нові об’єкти на даху 4 енергоблоку ЗАЕС
Четвер, 6 липня 2023, 08:40
Появу нових об'єктів на даху четвертого енергоблоку Запорізької АЕС зафіксував на супутникових знімках сервіс Planet Labs.
Джерело: Радіо Свобода у Telegram
Дослівно Радіо Свобода: "На супутникових знімках ЗАЕС видно появу нових об'єктів на даху IV енергоблоку, про мінування якого повідомляв Генштаб".
Деталі: Повідомляється, що фото були зроблені 5 липня.
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Роздільна здатність знімку не дозволяє зрозуміти, що саме з'явилося на даху.
Водночас видання дослідило супутникові фото з IV енергоблоку ЗАЕС за останні півтора роки і пише, що подібних об’єктів не було видно на жодному знімку за цей час.
Генштаб повідомляв, що окупанти також замінували дах ІІІ енергоблоку.
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Передісторія:
- Раніше Збройні сили попередили, що росіяни найближчим часом можуть розпочати підготовку до провокацій на Запорізькій АЕС, бо на покрівлях 2 енергоблоків розмістили предмети, схожі на вибухівку.
- Фахівці МАГАТЕ заявили, що не виявили ознак мінування Запорізької АЕС під час нещодавніх інспекцій, але при цьому закликали "не розслаблятись".