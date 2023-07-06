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Супутник зафіксував нові об’єкти на даху 4 енергоблоку ЗАЕС

Ірина БалачукЧетвер, 6 липня 2023, 08:40
Супутник зафіксував нові об’єкти на даху 4 енергоблоку ЗАЕС

Появу нових об'єктів на даху четвертого енергоблоку Запорізької АЕС зафіксував на супутникових знімках сервіс Planet Labs.

Джерело: Радіо Свобода у Telegram

Дослівно Радіо Свобода: "На супутникових знімках ЗАЕС видно появу нових об'єктів на даху IV енергоблоку, про мінування якого повідомляв Генштаб".

Деталі: Повідомляється, що фото були зроблені 5 липня.

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Роздільна здатність знімку не дозволяє зрозуміти, що саме з'явилося на даху.

Водночас видання дослідило супутникові фото з IV енергоблоку ЗАЕС за останні півтора роки і пише, що подібних об’єктів не було видно на жодному знімку за цей час. 

 

Генштаб повідомляв, що окупанти також замінували дах ІІІ енергоблоку.

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Теми: ЗАЕСокупаціявійнаЗапорізька область
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