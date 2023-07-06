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Львів атакували "Калібрами": 7 з 10 ракет збили − ПС

Ірина БалачукЧетвер, 6 липня 2023, 08:56
Львів атакували Калібрами: 7 з 10 ракет збили − ПС
Фото з Facebook Сергія Крука

Росіяни вночі 6 липня атакували Львів "Калібрами" − сім із десяти крилатих ракет, які випустили по Україні, знищили Повітряні сили.

Джерело: ПС ЗСУ у Telegram

Дослівно Повітряні сили: "Близько 1-ї ночі противник завдав удару з акваторії Чорного моря. Із надводних носіїв та підводних човнів здійснено пуски крилатих ракет "Калібр". Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід".

Деталі: Зенітні ракетні підрозділи та авіація Повітряних Сил змогли знищити сім із десяти крилатих ракет "Калібр".

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У результаті атаки є влучання ракет по цивільних об’єктах у місті Львів.  

Повітряні сили назвали удар росіян по мирному місту терактом і наголосили, що Україні потрібні винищувачі F-16.

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Теми: ЛьвівщинавибухПовітряні сили ЗСУ
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