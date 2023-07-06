Львів атакували "Калібрами": 7 з 10 ракет збили − ПС
Росіяни вночі 6 липня атакували Львів "Калібрами" − сім із десяти крилатих ракет, які випустили по Україні, знищили Повітряні сили.
Джерело: ПС ЗСУ у Telegram
Дослівно Повітряні сили: "Близько 1-ї ночі противник завдав удару з акваторії Чорного моря. Із надводних носіїв та підводних човнів здійснено пуски крилатих ракет "Калібр". Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід".
Деталі: Зенітні ракетні підрозділи та авіація Повітряних Сил змогли знищити сім із десяти крилатих ракет "Калібр".
У результаті атаки є влучання ракет по цивільних об’єктах у місті Львів.
Повітряні сили назвали удар росіян по мирному місту терактом і наголосили, що Україні потрібні винищувачі F-16.
Передісторія:
- Уночі 6 липня окупанти вдарили ракетами по Львову: пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, також ракета влучила в багатоповерхівку.
- Внаслідок російського ракетного обстрілу Львова станом на 7 годину ранку 6 липня відомо про 4 загиблих і 9 поранених.