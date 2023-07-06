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Генсек Ради Європи відреагувала на ракетний удар Росії по Львову

"Європейська правда"Четвер, 6 липня 2023, 10:32

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила ракетну атаку Росії по мирних жителях у Львові.

Про це вона написала у четвер вранці у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Я рішуче засуджую невибіркову атаку Росії, яка завдала удару по цивільному населенню у Львові", – заявила Пейчинович-Бурич.

Вона пообіцяла, що "настане день відповідальності для тих, хто скоїв ці жахливі дії".

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Внаслідок російського ракетного обстрілу Львова станом на 7 годину ранку 6 липня відомо про 4 загиблих і 9 поранених. Ракета влучила у житлову багатоповерхівку.

За даними Повітряних сил, росіяни вночі 6 липня атакували Львів "Калібрами" − сім із десяти крилатих ракет, які випустили по Україні, було знищено.

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Теми: ЄСЛьвівобстріл
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