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Лукашенко вже заговорив про вагнерівців як захисників Білорусі

Станіслав ПогоріловЧетвер, 6 липня 2023, 12:19
Лукашенко вже заговорив про вагнерівців як захисників Білорусі
Олександр Лукашенко, фото: Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі вважає, що найманців ПВК "Вагнер", у разі розміщення на території Білорусі, можна буде задіяти для оборони країни.

Джерело: провладне білоруське інформагентство "Белта"

Пряма мова Лукашенка: "Мене абсолютно не хвилює і не турбує, що у нас буде розміщено певну кількість цих бійців (ПВК "Вагнер" – ред.). Більше того, вони будуть розміщені під певні умови. Головна умова: якщо нам потрібно буде задіяти цей підрозділ для оборони держави (якщо вони будуть тут), він буде задіяний миттєво на будь-якому напрямку. І їхній досвід буде в Білорусі затребуваний".

Деталі: Також білоруський диктатор заявив, що в його країні не відбудеться заколоту вагнерівців, як це сталося у Росії. "Як у нас кажуть, гадати на кавовій гущі сенсу немає. Але я не думаю, що "Вагнер" десь повстане і поверне свою рушницю проти білоруської влади і білоруської держави. У житті всяке буває. Але я сьогодні не бачу такої ситуації", - сказав він.

Що було раніше:

  • Перед цим Лукашенко заявив, що засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та вагнерівців на території країни зараз немає.
  • Він також повідомив про плани найближчим часом зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб обговорити у тому числі "проблему навколо Вагнера".

Теми: ЛукашенкоВагнерБілорусь
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