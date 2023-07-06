Лукашенко вже заговорив про вагнерівців як захисників Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі вважає, що найманців ПВК "Вагнер", у разі розміщення на території Білорусі, можна буде задіяти для оборони країни.

Джерело: провладне білоруське інформагентство "Белта"

Пряма мова Лукашенка: "Мене абсолютно не хвилює і не турбує, що у нас буде розміщено певну кількість цих бійців (ПВК "Вагнер" – ред.). Більше того, вони будуть розміщені під певні умови. Головна умова: якщо нам потрібно буде задіяти цей підрозділ для оборони держави (якщо вони будуть тут), він буде задіяний миттєво на будь-якому напрямку. І їхній досвід буде в Білорусі затребуваний".

Деталі: Також білоруський диктатор заявив, що в його країні не відбудеться заколоту вагнерівців, як це сталося у Росії. "Як у нас кажуть, гадати на кавовій гущі сенсу немає. Але я не думаю, що "Вагнер" десь повстане і поверне свою рушницю проти білоруської влади і білоруської держави. У житті всяке буває. Але я сьогодні не бачу такої ситуації", - сказав він.

Що було раніше: