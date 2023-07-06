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Лукашенко розповів, де зараз знаходиться Пригожин і вагнерівці – не в Білорусі

Станіслав ПогоріловЧетвер, 6 липня 2023, 11:40
Лукашенко розповів, де зараз знаходиться Пригожин і вагнерівці – не в Білорусі
Олександр лукашенко, фото: Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та вагнерівців на території країни зараз немає.

Джерело: білоруське провладне інформагентство "Белта", "Пул первого", "Беларускі Гаюн"

Пряма мова Лукашенка: "Що стосується Євгена Пригожина, він перебуває в Пітері. - Де він сьогодні вранці? Може, зранку в Москву поїхав".

Деталі: Крім того, Лукашенко розповів журналістам про місцеперебування вагнерівців. "Наскільки я на сьогоднішній ранок поінформований, бійці ПВК "Вагнер" перебувають у своїх таборах. У постійних таборах, де вони перебували після виведення з фронту на відновлення", - сказав він.

Також, зі слів білоруського диктатора, ніхто в Білорусі не будує таборів для найманців Пригожина, хоча ЗМІ фіксували роботи по облаштуванню місць розміщення.

"Табори ми не зводимо, ми запропонували їм кілька колишніх військових містечок, які використовувалися за радянських часів, зокрема під Осиповичами. Якщо вони погодяться. Але у ПВК "Вагнер" інше бачення щодо розміщення, звісно, про це бачення я вам не скажу", - заявив Лукашенко.

У той же час моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що близько 200 вагнерівців зараз можуть перебувати на території військового полігону "Лосвідо" Вітебської області країни.

Дослівно: "Полігон "Лосвідо" розташований за приблизно52 км. від кордону з РФ і приблизно150 км. від кордону з Латвією. За попередніми даними, там бійці ПВК "Вагнер" навчають стрільбі деякі підрозділи ЗС РБ".

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Теми: ЛукашенкоПригожинВагнерБілорусь
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