Лукашенко зібрався до Путіна говорити про "Вагнер"

Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив про плани найближчим часом зустрітися Володимиром Путіним, щоб обговорити у тому числі "проблему навколо Вагнера"; у Кремлі не підтвердили зустріч.

Джерело: Белта з посиланням на заяву Лукашенка на пресконференції, РИА Новости

Деталі: За словами Лукашенка, вони обговорюватимуть, зокрема, "проблему навколо Вагнера". Також йтиметься про подальше функціонування підрозділу.

Самопроголошений лідер Білорусі впевнений, що Путін не має наміру "мочити" Пригожина. Він стверджує, що той перебуває на волі.

Пряма мова: "Що з ним буде далі? Ну, всяке в житті буває. Але якщо ви думаєте, що Путін такий злобливий і злопам'ятний, що його завтра "замочать"... Ні, цього не буде".

Учора після обіду ми розмовляли з ним (Євгеном Пригожиним - БЕЛТА) телефоном і якраз обговорювали моменти подальших дій ПВК "Вагнер". Він мені сказав одне: "Ми будемо працювати на благо Росії і будемо виконувати свій обов'язок до кінця".

Доповнено: Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що дати і порядку денного такої зустрічі поки немає.

Передісторія: