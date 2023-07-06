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Лукашенко зібрався до Путіна говорити про "Вагнер"

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 6 липня 2023, 11:58
Лукашенко зібрався до Путіна говорити про Вагнер
ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО: GETTY IMAGES

Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив про плани найближчим часом зустрітися Володимиром Путіним, щоб обговорити у тому числі "проблему навколо Вагнера"; у Кремлі не підтвердили зустріч.

Джерело: Белта з посиланням на заяву Лукашенка на пресконференції, РИА Новости

Деталі: За словами Лукашенка, вони обговорюватимуть, зокрема, "проблему навколо Вагнера". Також йтиметься про подальше функціонування підрозділу.

Самопроголошений лідер Білорусі впевнений, що Путін не має наміру "мочити" Пригожина. Він стверджує, що той перебуває на волі.

Пряма мова:  "Що з ним буде далі? Ну, всяке в житті буває. Але якщо ви думаєте, що Путін такий злобливий і злопам'ятний, що його завтра "замочать"... Ні, цього не буде".

Учора після обіду ми розмовляли з ним (Євгеном Пригожиним - БЕЛТА) телефоном і якраз обговорювали моменти подальших дій ПВК "Вагнер". Він мені сказав одне: "Ми будемо працювати на благо Росії і будемо виконувати свій обов'язок до кінця".

Доповнено: Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що дати і порядку денного такої зустрічі поки немає.

Передісторія:

  • Після спроби заколоту президент РФ Володимир Путін заявив, що вагнерівці зможуть "піти в Білорусь", те саме нібито дозволили їхньому очільнику Євгену Пригожину.
  • Російське видання "Вёрстка" повідомило, що в Білорусі почали зводити табори для розміщення бойовиків ПВК "Вагнер" після домовленостей з Олександром Лукашенком, який вів переговори з Євгеном Пригожиним.
  • Державна прикордонна служба України спростовувала цю інформацію. У ДПСУ наголосили, що розвідка ретельно відстежує ситуацію в країні, яка є поплічником держави-агресора РФ.
  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 27 червня заявив, що в Білорусі не будують таборів для ПВК "Вагнер", але за необхідності "допоможуть із розміщенням".
  • ЗМІ оприлюднили фото таборів у Білорусі, де, ймовірно, розміщуватимуться найманці "ПВК Вагнер".
  • Глава ГУР Кирило Буданов вважає, що масове повернення військ Євгенія Пригожина до Білорусі не планується, "ПВК Вагнер" буде поступово передислоковуватися до Африки.
  • 6 липня Лукашенко заявив, що засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та вагнерівців на території країни зараз немає.

Теми: ЛукашенкоВагнерПутінПригожин
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