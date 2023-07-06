Ракетний удар по Львову: з-під завалів дістали тіло п'ятої жертви

З-під завалів зруйнованого в результаті ракетного удару РФ будинку у Львові дістали тіло 5 жертви.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram

Пряма мова: "На жаль, кількість загиблих через нічний ракетний удар по Львову зросла до п’яти. З-під завалів дістали тіло жінки. Щирі співчуття рідним. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії".

Передісторія:

Реклама:

Уночі 6 липня окупанти вдарили ракетами по Львову: пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, також ракета влучила в багатоповерхівку.

Повітряні сили повідомили, що збили 7 з 10 крилатих ракет "Калібр", які випустили росіяни по Україні.