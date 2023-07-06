Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ракетний удар по Львову: з-під завалів дістали тіло п'ятої жертви

Валентина РоманенкоЧетвер, 6 липня 2023, 15:27
Ракетний удар по Львову: з-під завалів дістали тіло п'ятої жертви
фото ДСНС

З-під завалів зруйнованого в результаті ракетного удару РФ будинку у Львові дістали тіло 5 жертви.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram

Пряма мова: "На жаль, кількість загиблих через нічний ракетний удар по Львову зросла до п’яти. З-під завалів дістали тіло жінки. Щирі співчуття рідним. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії".

Реклама:

Передісторія:

Теми: Львівракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
В України вже більше танків, ніж у Росії – Bloomberg
Зеленський у Болгарії підписав декларацію про членство України в НАТО
Ексчиновники США вели таємні переговори з близькими до Кремля росіянами щодо України – ЗМІ
Блоки ЗАЕС охолоджені майже рік, ризики для населення мінімальні – співробітник станції  
Останні новини
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо в Харкові – мер
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
Усі новини...
Реклама: