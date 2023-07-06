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Ракетний удар по Львову: з-під завалів дістали тіло п'ятої жертви

Валентина РоманенкоЧетвер, 6 липня 2023, 15:27
Ракетний удар по Львову: з-під завалів дістали тіло п'ятої жертви
фото ДСНС

З-під завалів зруйнованого в результаті ракетного удару РФ будинку у Львові дістали тіло 5 жертви.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram

Пряма мова: "На жаль, кількість загиблих через нічний ракетний удар по Львову зросла до п’яти. З-під завалів дістали тіло жінки. Щирі співчуття рідним. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії".

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Теми: Львівракетний удар
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