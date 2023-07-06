СБУ повідомила про нову підозру блогеру Шарію

Служба безпеки України заочно повідомила про нову підозру блогеру Анатолію Шарію, який допомагав російській ФСБ робити постановочні відео з допитів українських полонених.

Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Офісу генпрокурора

Деталі: ОГП повідомляє, що Шарій навесні 2022 року вступив у змову з колишнім начальником Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антоном Шевцовим, який з 2018 року працює на ФСБ і наразі перебуває у Севастополі.

Спільники розробили медіапроєкт для дискредитації України та ЗСУ, який передали куратору з ФСБ. Він мав сприяти пошуку українських військовополонених у місцях їх утримання в Росії, організації та фільмування їхніх допитів. Надалі ці відео мали використовувати для монтажу антиукраїнських матеріалів та розповсюджувати їх в мережі.

Дослівно СБУ: "Шарій особисто підказував ФСБ як правильно знімати допит і які запитання ставити військовополоненим. А вже після зйомок монтував відео, вирізаючи із нього "невигідні" для РФ моменти. "Змонтовані" сюжети РФ потім використовувала для штучної дискредитації військово-політичного керівництва України, у тому числі на міжнародній арені".

Більше деталей: За даними СБУ, Шарій був залучений до співпраці з кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ Косенком М.Ю. Від Шевцова Шарій отримав відео з допитів двох полонених військових ЗСУ. Після "монтажу" файлів їх "погодили" з представником спецслужби РФ. Потім блогер "доповнив" сюжет власними коментарями, опублікував на своїх інтернет-платформах та відзвітував своїм кураторам, надіславши посилання на публікації.

Дослівно СБУ: "Однак сам Шарій у розмовах зі спільником визнає, що, незважаючи на монтаж, приховати поганий стан полонених не вдавалося. А родичі українських захисників, які відгукувалися на опубліковані у соцмережах відео, просили не знімати і не мучити їхніх рідних".

Ще більше деталей: Шарію заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб).

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