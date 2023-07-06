Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ повідомила про нову підозру блогеру Шарію

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 6 липня 2023, 15:35
СБУ повідомила про нову підозру блогеру Шарію
РОСІЙСЬКИЙ ПРОПАГАНДИСТ АНАТОЛІЙ ШАРІЙ, СКРИНШОТ

Служба безпеки України заочно повідомила про нову підозру блогеру Анатолію Шарію, який допомагав російській ФСБ робити постановочні відео з допитів українських полонених.

Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Офісу генпрокурора

Деталі: ОГП повідомляє, що Шарій навесні 2022 року вступив у змову з колишнім начальником Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антоном Шевцовим, який з 2018 року працює на ФСБ і наразі перебуває у Севастополі. 

Спільники розробили медіапроєкт для дискредитації України та ЗСУ, який передали куратору з ФСБ. Він мав сприяти пошуку українських військовополонених у місцях їх утримання в Росії, організації та фільмування їхніх допитів. Надалі ці відео мали використовувати для монтажу антиукраїнських матеріалів та розповсюджувати їх в мережі.

Дослівно СБУ: "Шарій особисто підказував ФСБ як правильно знімати допит і які запитання ставити військовополоненим. А вже після зйомок монтував відео, вирізаючи із нього "невигідні" для РФ моменти. "Змонтовані" сюжети РФ потім використовувала для штучної дискредитації військово-політичного керівництва України, у тому числі на міжнародній арені".

Більше деталей: За даними СБУ, Шарій був залучений до співпраці з кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ Косенком М.Ю. Від Шевцова Шарій отримав відео з допитів двох полонених військових ЗСУ. Після "монтажу" файлів їх "погодили" з представником спецслужби РФ. Потім блогер "доповнив" сюжет власними коментарями, опублікував на своїх інтернет-платформах та відзвітував своїм кураторам, надіславши посилання на публікації.

Дослівно СБУ: "Однак сам Шарій у розмовах зі спільником визнає, що, незважаючи на монтаж, приховати поганий стан полонених не вдавалося. А родичі українських захисників, які відгукувалися на опубліковані у соцмережах відео, просили не знімати і не мучити їхніх рідних".

Ще більше деталей: Шарію заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб).  

Передісторія: 

  • У лютому 2021 року Шарію повідилипро підозру за статтею про державну зраду і порушення рівноправності громадян.

Теми: СБУШарійпропагандаФСБ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
СБУ
Судитимуть екснардепа-комуніста, який підписав звернення до Путіна щодо визнання "Л/ДНР"
У Вінниці затримали розвідника донецьких терористів
Житомирська компанія продавала ліки до Росії, вони йшли до поранених окупантів – СБУ
Останні новини
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо в Харкові – мер
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
Усі новини...
Реклама: