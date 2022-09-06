Верховний Суд остаточно заборонив партію Шарія

Верховний Суд на засіданні 6 вересня відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної сили "Партія Шарія", і таким чином, остаточно заборонив її діяльність в Україні.

Джерело: рух ЧЕСНО із зали суду, пресслужба СБУ

Деталі: 6 вересня Верховний Суд залишив без задоволення апеляційну скаргу Партії Шарія й залишив без змін рішення суду першої інстанції про заборону цієї політсили.

Партія Шарія просила суд скасувати рішення першої інстанції про свою заборону і прийняти нове рішення про відмову у задоволенні позову Мін’юсту щодо заборони партії.

Аналітик партійних фінансів руху ЧЕСНО Ігор Фещенко розповів, що засідання тривало з 09.00 до 17.00.

Адвокати партії заявляли, що Шарій та його відео нібито не мають стосунку до партії, він є її членом та не входить до керівних органів.

"Партія Шарія" - це перша партія, якій остаточно заборонена діяльність в судовому порядку.

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В СБУ причинами для заборони партії назвали матеріали про причетність Шарія та провідних функціонерів "партії" до:

▪️ дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні;

▪️ поширення антиукраїнської пропаганди щодо зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету та територіальної цілісності України;

▪️ підриву державної безпеки;

▪️ пропаганди війни, насильства в умовах військової агресії РФ.

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