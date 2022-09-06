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Верховний Суд остаточно заборонив партію Шарія

Альона Мазуренко Вівторок, 6 вересня 2022, 18:18
проросійський пропагандист Анатолій Шарій, скриншот

Верховний Суд на засіданні 6 вересня відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної сили "Партія Шарія", і таким чином, остаточно заборонив її діяльність в Україні.

Джерело: рух ЧЕСНО із зали суду, пресслужба СБУ

Деталі: 6 вересня Верховний Суд залишив без задоволення апеляційну скаргу Партії Шарія й залишив без змін рішення суду першої інстанції про заборону цієї політсили.

Партія Шарія просила суд скасувати рішення першої інстанції про свою заборону і прийняти нове рішення про відмову у задоволенні позову Мін’юсту щодо заборони партії.

Аналітик партійних фінансів руху ЧЕСНО Ігор Фещенко розповів, що засідання тривало з 09.00 до 17.00.

Адвокати партії заявляли, що Шарій та його відео нібито не мають стосунку до партії, він є її членом та не входить до керівних органів. 

 "Партія Шарія" - це перша партія, якій остаточно заборонена діяльність в судовому порядку.

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В СБУ причинами для заборони партії назвали матеріали про причетність Шарія та провідних функціонерів "партії" до:

▪️ дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні;
▪️ поширення антиукраїнської пропаганди щодо зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету та територіальної цілісності України;
▪️ підриву державної безпеки;
▪️ пропаганди війни, насильства в умовах військової агресії РФ.

Нагадаємо:

  • 16 червня восьмий апеляційний суд Львова заборонив "Партію Шарія", це вже дев’ята партія, діяльність якої заборонено в судовому порядку.
  • 5 травня стало відомо, що в Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія.
  • Пізніше суд в Іспанії відпустив Шарія під підписку про невиїзд до тих пір, поки Україна не попросить про його екстрадицію.

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Теми: ШарійСБУ
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