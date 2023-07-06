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Справу про ДТП з кортежем Зеленського закрили: криміналу не знайшли

Валентина РоманенкоЧетвер, 6 липня 2023, 21:34
Справу про ДТП з кортежем Зеленського закрили: криміналу не знайшли

Майже через рік розслідування ДБР закрило кримінальне провадження щодо ДТП за участі автівки президента України Володимира Зеленського.

Джерело: відповідь Державного бюро розслідувань на запит "Української правди"

Дослівно ДБР: "Під час досудового розслідування проведено необхідні слідчі (розшукові) дії та судові експертизи, необхідні для встановлення всіх обставин події, висновки яких проаналізовано та за результатами 04.07.2023 прийнято рішення про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення".

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Деталі: Жодних інших деталей, зокрема, з чиєї вини було скоєне ДТП, Бюро не розкриває.

 

Передісторія:

  • В ніч на 15 вересня 2022 року речник президента Сергій Никифоров повідомив, що авто Володимира Зеленського потрапило у ДТП у Києві. Легковик зіткнувся з автівкою президента України та машинами супроводу. Медики, що супроводжували главу держави, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої. У Зеленських серйозних ушкоджень виявлено не було.
  • Державне бюро розслідування повідомило, що розслідуватиме ДТП за участі автівки президента України.

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Теми: ДТПЗеленський
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