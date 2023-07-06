Справу про ДТП з кортежем Зеленського закрили: криміналу не знайшли

Майже через рік розслідування ДБР закрило кримінальне провадження щодо ДТП за участі автівки президента України Володимира Зеленського.

Джерело: відповідь Державного бюро розслідувань на запит "Української правди"

Дослівно ДБР: "Під час досудового розслідування проведено необхідні слідчі (розшукові) дії та судові експертизи, необхідні для встановлення всіх обставин події, висновки яких проаналізовано та за результатами 04.07.2023 прийнято рішення про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення".

Деталі: Жодних інших деталей, зокрема, з чиєї вини було скоєне ДТП, Бюро не розкриває.

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