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ДТП з автомобілем Зеленського: ДБР відкрило провадження

Валентина РоманенкоЧетвер, 15 вересня 2022, 14:22
ДТП з автомобілем Зеленського: ДБР відкрило провадження
ілюстрація ДБР

Державне бюро розслідування розслідуватиме ДТП за участі автівки президента України Володимира Зеленського.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Працівники бюро відкрили кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, що сталась у середмісті Києва 14 вересня.

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За даними ДБР, легковик зіткнувся з автівкою президента України та машинами супроводу.

Дослівно: "Проводиться весь комплекс необхідних слідчих дій. За їх результатами ДБР проінформує громадськість".

Що передувало: В ніч на 15 вересня речник президента Сергій Никифоров повідомив, що авто Володимира Зеленського потрапило у ДТП у Києві.

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За його словами, медики, що супроводжують главу держави, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої. У Зеленських серйозних ушкоджень виявлено не було.

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